El antecedente que confirma que Chivas podría ser campeón en el Apertura 2025 y que tiene felices a sus aficionados

Chivas podría ser campeón en este Apertura 2025 y un antecedente confirma tal hecho, pues la última vez que levantó el título de la Liga BBVA MX fue en el Clausura 2017, temporada en la que ganó los 2 clásicos, tal como lo hizo en este torneo, luego de derrotar al América y recientemente al Atlas con un abultado marcador gracias a un hat-trick de Armando “Hormiga” González .

El conjunto rojiblanco ha venido de menos a más en este Apertura 2025, pues después de una seguidilla de partidos sin ganar, consiguió todo lo contrario, ya que actualmente el Guadalajara suma 5 victorias en sus últimos 6 encuentros, si no fuera por la inesperada derrota que sufrió en Querétaro en la jornada 14 .

Liga BBVA MX El conjunto rojiblanco se coronó en el Clausura 2017 tras ganar sus 2 clásicos, mismos resultados que ha obtenido en este Apertura 2025

Así fueron los resultados de Chivas que lo hicieron campeón en el Clausura 2017

Chivas ganó su último campeonato de la Liga BBVA MX en el Clausura 2017 cuando ganó sus 2 clásicos ante América y Atlas. El Rebaño Sagrado se enfrentó a las Águilas en la jornada 7 y las venció por la mínima con el gol de Ángel Zaldívar en el Estadio Akron.

TE PUEDE INTERESAR:



Una jornada antes, el conjunto rojiblanco se midió a los Zorros en la jornada 6. El Estadio Jalisco fue el escenario perfecto para que el Guadalajara derrotara 2-1 a su acérrimo rival de ciudad. Los goleadores de Chivas fueron Ángel Zaldívar y Orbelín Pineda, mientras que de Atlas descontó Martín Barragán.

La coincidencia de Chivas del 2017 al 2025

El Rebaño Sagrado no solo tiene los resultados a su favor, sino que existe una similitud, pues al igual que en 2017, en este 2025 el equipo es dirigido por un entrenador argentino. Matías Almeyda fue el pastor que llevó al club a la gloria después de llegar al futbol mexicano como un completo desconocido, aunque ya con algunos títulos en Argentina.

En tanto, Gabriel Milito es el técnico de Chivas en este torneo, y al igual que su compatriota, poco se sabía de él en la Liga BBVA MX. No obstante, el argentino ya suma un campeonato en la liga brasileña con Atlético Mineiro.