El antecedente que confirma que Chivas podría ser campeón en el Apertura 2025 y que tiene felices a sus aficionados
El Rebaño vive un gran momento, pues suma 5 victorias en sus últimos 6 partidos y puede colarse de manera directa a la Liguilla, para pelear por el título
Chivas podría ser campeón en este Apertura 2025 y un antecedente confirma tal hecho, pues la última vez que levantó el título de la Liga BBVA MX fue en el Clausura 2017, temporada en la que ganó los 2 clásicos, tal como lo hizo en este torneo, luego de derrotar al América y recientemente al Atlas con un abultado marcador gracias a un hat-trick de Armando “Hormiga” González .
El conjunto rojiblanco ha venido de menos a más en este Apertura 2025, pues después de una seguidilla de partidos sin ganar, consiguió todo lo contrario, ya que actualmente el Guadalajara suma 5 victorias en sus últimos 6 encuentros, si no fuera por la inesperada derrota que sufrió en Querétaro en la jornada 14 .
Así fueron los resultados de Chivas que lo hicieron campeón en el Clausura 2017
Chivas ganó su último campeonato de la Liga BBVA MX en el Clausura 2017 cuando ganó sus 2 clásicos ante América y Atlas. El Rebaño Sagrado se enfrentó a las Águilas en la jornada 7 y las venció por la mínima con el gol de Ángel Zaldívar en el Estadio Akron.
TE PUEDE INTERESAR:
- Tijuana le abrió las puertas de la Liga BBVA MX, pero sueña con retirarse en Cruz Azul: “Hoy lo siento como mi casa”
- El entrenador que buscaría Pumas UNAM si despide a Efraín Juárez
- Cruz Azul se quiere deshacer de un futbolista, pero su cláusula es carísima y nadie lo querría pagar
Una jornada antes, el conjunto rojiblanco se midió a los Zorros en la jornada 6. El Estadio Jalisco fue el escenario perfecto para que el Guadalajara derrotara 2-1 a su acérrimo rival de ciudad. Los goleadores de Chivas fueron Ángel Zaldívar y Orbelín Pineda, mientras que de Atlas descontó Martín Barragán.
La coincidencia de Chivas del 2017 al 2025
El Rebaño Sagrado no solo tiene los resultados a su favor, sino que existe una similitud, pues al igual que en 2017, en este 2025 el equipo es dirigido por un entrenador argentino. Matías Almeyda fue el pastor que llevó al club a la gloria después de llegar al futbol mexicano como un completo desconocido, aunque ya con algunos títulos en Argentina.
En tanto, Gabriel Milito es el técnico de Chivas en este torneo, y al igual que su compatriota, poco se sabía de él en la Liga BBVA MX. No obstante, el argentino ya suma un campeonato en la liga brasileña con Atlético Mineiro.