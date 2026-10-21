Salomón Rondón, ¿a Cruz Azul? Este es el millonario sueldo del delantero venezolano

Este miércoles se llevará a cabo uno de los partidos más interesantes dentro de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, cuando Cruz Azul viaje al estado de Hidalgo para enfrentar a los Tuzos del Pachuca en un duelo de poder a poder en el terreno de juego.

cruz azul

Pachuca no ha tenido la mejor de sus temporadas y, sin embargo, tiene en Salomón Rondón al líder de goleo, un elemento que caería de perlas en Cruz Azul pese a que en esencia no existen negociaciones entre ambas instituciones por él. Ahora bien, ¿cuál es el sueldo del gigante venezonalo?

Este es el sueldo de Salomón Rondón, jugador de Pachuca

Salomón Rondón registra 12 anotaciones a lo largo de la temporada, por lo que es, consideración, el máximo artillero del Apertura 2026. Aunado a ello, vale decir que su sueldo en Pachuca es por demás elevado, digno de uno de los mejores delanteros que ha llegado a la Liga BBVA MX en el pasado reciente.

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Y es que, de acuerdo con información registrada por Salari Sports, el sueldo de Salomón Rondón ronda los tres millones de dólares por año; es decir, menos de 60 millones de pesos. Para poner un poco de contexto, el sueldo de Gabriel Fernández, figura de Cruz Azul, es de dos millones.

¿Salomón Rondón podría ser fichado por Cruz Azul?

Más allá de la magnífica temporada que El Rey Salomón ha tenido hasta ahora, la realidad es que hasta ahora no existe información en torno a un supuesto fichaje de parte de Cruz Azul, aunque la historia podría cambiar considerando que el club buscará un delantero para la siguiente temporada.

Dicho lo anterior, vale decir que Pachuca y Cruz Azul se verán las caras este miércoles como parte de la Jornada 13 en punto de las 9 de la noche. La Máquina parte con cierta ventaja, pues registra tres victorias en los últimos cinco compromisos disputados entre ambos clubes.