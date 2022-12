¡Buenas noticias! La salud de ‘O Rei’ Pelé sigue mejorando

El mundo se volcó en mensajes para Edson Arantes do Nacimento, después de que se diera a conocer que existían versiones desde Brasil asegurando que el ex futbolista había sido internado de emergencia, debido a que ya no estaba respondiendo a la quimioterápia a la que está sometido debido al cáncer de Colon que padece, incluso se hablaba de metástasis en diferentes organos, versión que su familia negó, al igual que el mismo Pelé en sus redes sociales , donde aseguraban que no habían suspendido el tratamiento, afirmaron que su salud se vio afectada debido a una infección respiratoria.

Titanes | Análisis de los enfrentamientos de cuartos de final

Fuentes desde Brasil, afirman que en cuanto a la cuestión respiratoria, el brasileño está presentando mejoras. El mismo Pelé subió un mensaje a sus redes sociales para apoyar a la selección de su país que está en cuartos de final de la copa del mundo.

Te puede interesar: Seleccionado mexicano se desahoga por no jugar en Qatar 2022

Pelé ha estado en tratamiento del cáncer de Colon desde septiembre de 2021, desde ahí han sido constantes las entradas y salidas del hospital, debido al tratamiento que está siguiendo.

Pelé recibe mensajes de apoyo de figuras del futbol

Los mensajes de ánimo para el brasileño pintaron los edificios de Doha con mensajes de aliento, al igual que el Papa Francisco rezó por su salud, también futbolistas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé han puesto en sus redes sociales mensajes de apoyo para que uno de los consentidos del futbol se mejore y pueda regresar a su casa con su familia.

Vale la pena recordar que este hombre de 82 años de edad tiene un enorme legado, fue campeón del mundo en 3 ocasiones con la selección de Brasil, además es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.

Te puede interesar: Seleccionado mexicano se desahoga por no jugar en Qatar 2022

Su forma de ser lo llevó a que fuera nombrado embajador de las Naciones Unidas en 1977 le fue entregada la condecoración de “Ciudadano del mundo”, También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA.