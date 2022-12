Seleccionado mexicano se desahoga por no jugar en Qatar 2022

De los 26 futbolistas que Gerardo Martino convocó para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, sólo cinco no tuvieron minutos de juego: Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga y Luis Romo. Públicamente, ninguno se pronunció inmediatamente después de ser eliminados; sin embargo, ya de vuelta en México, surgió la primera manifestación de malestar.

¿Por qué no hay un cambio en la generación de México? | Protagonistas Extra

Fue Arteaga, defensor del KRC Genk de la Liga de Bélgica, quien emitió un polémico tuit acerca de su nula participación en la máxima justa del futbol. En él, hizo evidente su sentimiento de desilusión.

“Todas las noches que me acuesto, me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… Sinceramente, no me da esa emoción”, se lee.

Los aficionados mostraron su apoyo a Gerardo Arteaga tras Qatar 2022

Rápidamente, la publicación se volvió viral y la mayoría de las respuestas fueron muestras de apoyo para el futbolista surgido de Santos Laguna. Algunos consideraron que se trató de una magna injusticia y otros se limitaron a darle ánimo para lo que sigue en su carrera.

Durante los tres partidos que la Selección Azteca disputó en Qatar, Jesús Gallardo fue el lateral izquierdo inamovible del ‘Tata’ y, aunque el anuncio de su titularidad ante Polonia –el primer rival para la causa mexicana- provocó indignación en un sector de la afición, el elemento de Rayados terminó como uno de los más aplaudidos.

Debido a su juventud y a los dos años y medio de recorrido que tiene en el balompié europeo, Arteaga se mantiene como uno de los mejores prospectos de nuestro país y, en caso de ser convocado para el Mundial del 2026, lo jugaría con 27 años de edad.

A lo largo de la primera mitad de la presente campaña, el oriundo de Zapopan, Jalisco, se consolidó como un pilar del Genk, cuyo paso constante lo tiene como líder del circuito belga, con 46 unidades, 10 por delante de su más cercano perseguidor.