La leyenda del América que no ganó nada con el club y estuvo al borde de la muerte

El América cuenta con decenas de futbolistas que se han vuelto leyendas a lo largo de la historia no solo por los títulos que consiguieron en el club, sino por la forma en cómo lograron impactar en el terreno de juego gracias a su liderazgo, estilo de juego, goles y/o asistencias.

Colectivamente, al América no le alcanza

Un ejemplo claro de esta situación es nada más y nada menos que Salvador Cabañas, considerado uno de los mejores delanteros en la historia del Club América que, sin embargo, tuvo que dejar al equipo en 2010 luego de estar al borde de la muerte. Esto fue lo que ocurrió.

Cabañas, de ser ídolo en América a casi perder la vida en el país

Fue durante la madrugada del 25 de enero del 2010 cuando Salvador Cabañas, en ese entonces figura del América, recibió un impacto de bala en un bar de la Ciudad de México. El delantero paraguayo cayó al piso; sin embargo, y a pesar de la situación, no perdió la vida.

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Pase y baile de Salvador Cabañas. Yo no estoy estoy llorando, ustedes están llorando pic.twitter.com/7dScdUZeqs — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) December 18, 2021

Y es que, a pesar de la gravedad del asunto, el jugador del América logró sobrevivir al impacto de bala luego de permanecer varias semanas en el hospital. Tristemente para su causa, la bala quedó alojada en una parte de su cerebro, hecho que le impidió mantenerse en el futbol profesional.

Pronto, Cabañas dejó de asistir a las concentraciones del Club América, así como a la Selección Paraguaya que lo tenía contemplado para el Mundial 2010. Además, esta situación generó conflictos familiares en lo que Salvador prácticamente se quedó al borde de la ruina económicamente hablando.

¿Qué títulos cosechó Salvador Cabañas en América?

A pesar de ser uno de los mejores delanteros el club, Cabañas coincidió en una turbia etapa en el América a nivel colectivo, por lo que entre su palmarés destaca el título de la InterLiga 2008, un campeonato de goleo en el Clausura 2006 y el título de máximo anotador de la Copa Libertadores en 2007 y 2008.