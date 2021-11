La forma de salvar el torneo para Chivas es siendo campeón: Beltrán

Chivas alista la visita al Estadio Cuauhtémoc cuando se mida al Puebla en la etapa de reclasificación de la fase final de la Liga BBVA MX .

Mal recuerdo

El torneo pasado, Guadalajara se quedó en el camino en esta ronda cuando perdió ante Pachuca. Fernando Beltrán, sabe que un equipo con la grandeza del Rebaño Sagrado no se puede conformar con solo llegar a cuartos de final.

“La única sensación que nos va a dejar que fue un torneo muy bueno es ser campeón, no hay de otra manera, entrando a cuartos de final todavía empieza otro torneo entonces no podemos conformarnos, y creo que nosotros, ni la gente, ni nadie en esta institución se conforma con unos cuartos de final o con llegar a semifinal, simplemente queremos llegar a la final y campeonar” dijo Beltrán en conferencia de prensa previo al entrenamiento del día en Verde Valle.

Encuentro ante Puebla en el Apertura 2021

En la fase regular del torneo, Chivas derrotó a la Franja de Nicolás Larcamón por marcador de 2-0 en la cancha del Cuauhtémoc. Los tapatíos tratarán de repetirle la dosis al Puebla en un compromiso que tendrá tribuna con mayoría rojiblanca.

Puebla tiene más que perder que Chivas

“Sabemos que Puebla va a querer salir a apretar,presionar, jugársela al todo porque ellos no tienen nada que perder, estamos mentalizados en pegar primero, eso sería lo más importante para nosotros como equipo para poder controlar un poco el partido y al final tengamos esas superioridad dentro del campo donde la presión cambie y sea para ellos y no para nosotros” dijo Beltrán.

Participación en Chivas

El medallista olímpico por México en Tokio 2020 ha tenido más actividad con Marcelo Michel Leaño que con el anterior entrenador Víctor Manuel Vucetich. El nuevo cuerpo técnico tiene 8 partidos dirigidos, de los cuales Beltrán ha sido considerado 4 veces titular.

“En su momento yo hablé con la directiva, pero al final la decisión fue totalmente mía de quedarme aquí, de pelear un lugar y ser constante. No hay mejor equipo que Chivas, eso lo tengo más que claro, no hay mejor lugar para poder ir a Europa o selección mayor, me enfoqué mucho en eso, trabajé mucho, y hay cosas que no estaban en mis manos (en la era Vucetich)" finalizó Beltrán.