Estrella del Chelsea está en juicio por acoso racial hacia un policía

Una figura del conjunto del Chelsea, se encuentra en juicio por llamar “estúpido y blanco” a un policía dentro de una comisaría en enero del 2023. Se trata de la delantera australiana Sam Kerr.

Todo sucedió el pasado 30 de enero del 2023, Sam Kerr, acompañada de su pareja, Kristie Mewis, habían estado de fiesta por la noche. Al volver a casa en taxi, una de ellas vomitó y el conductor les pidió que pagaran el costo de la limpieza, pero se negaron, situación que complicó la noche.

Al negarse, el conductor llamó a la policía y en vez de dejarlas en casa acudió a la comisaría con ellas dentro del coche. En el trayecto, Sam y Kristie rompieron la ventanilla trasera del taxi y dos policías presenciaron la situación.



La futbolista salió por la ventana rota y se acercó a los policías para decirles que creían que las estaban secuestrando antes de dirigirse a ellos al grito de: “Son estúpidos y blancos, son jodidamente estúpidos y blancos”.

Body-cam footage of Sam Kerr after taxi cab incident has been played in court. Language warning. She denies one charge of racially aggravated harassment of a police officer. pic.twitter.com/xBwTLaghzt

— Ben Lewis (@benlewismedia) February 3, 2025