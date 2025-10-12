San Francisco 49ers pierde a una de sus estrellas en la semana 6 de la NFL

El domingo, durante el primer cuarto del partido entre los San Francisco 49ers y los Tampa Bay Buccaneers, el linebacker Fred Warner encendió las alarmas tras sufrir una impactante lesión en el tobillo derecho. El incidente ocurrió en una jugada defensiva cuando el safety Ji’Ayir Brown cayó accidentalmente sobre la pierna de Warner mientras intentaban frenar una corrida de Rachaad White. Warner quedó tendido en el césped, visiblemente adolorido, y debió ser retirado en camilla con una férula inflable en la pierna, una medida que suele indicar una posible fractura o dislocación.

El equipo confirmó rápidamente que el jugador no volvería al encuentro. Aunque aún no hay un diagnóstico oficial definitivo, los reportes iniciales indican que podría tratarse de una lesión seria que incluso pondría en duda su regreso esta temporada.

San Francisco vs Tampa Bay, semana 6 NFL

La baja de Warner representa una pérdida significativa para San Francisco. No solo es uno de los mejores linebackers de la NFL, sino también el líder indiscutible de la defensa. Capitán del equipo en múltiples temporadas, Warner es clave tanto en el aspecto táctico como emocional. Su capacidad para leer jugadas, ajustar coberturas y coordinar al resto de la defensa lo convierte en una pieza difícil de reemplazar.

El impacto inmediato se sintió dentro del mismo partido. Sin Warner en el campo, la defensa de los 49ers mostró cierta desorganización y le costó mantener el mismo nivel de presión. El novato Tatum Bethune tomó su lugar, pero la diferencia de experiencia y presencia fue evidente. Se espera que en los próximos días el equipo active a otros linebackers del roster o incluso busque alternativas en la agencia libre.

