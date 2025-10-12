deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

San Francisco 49ers pierde a una de sus estrellas en la semana 6 de la NFL

El Linebacker estrella de los 49ers, Fred Warner, sufrió una grave lesión en la semana 6 de la NFL frente a Tampa Bay y podría perderse el resto de la temporada

FRED WARNER
Iván Alfie
Ritual NFL
Compartir

El domingo, durante el primer cuarto del partido entre los San Francisco 49ers y los Tampa Bay Buccaneers, el linebacker Fred Warner encendió las alarmas tras sufrir una impactante lesión en el tobillo derecho. El incidente ocurrió en una jugada defensiva cuando el safety Ji’Ayir Brown cayó accidentalmente sobre la pierna de Warner mientras intentaban frenar una corrida de Rachaad White. Warner quedó tendido en el césped, visiblemente adolorido, y debió ser retirado en camilla con una férula inflable en la pierna, una medida que suele indicar una posible fractura o dislocación.

El equipo confirmó rápidamente que el jugador no volvería al encuentro. Aunque aún no hay un diagnóstico oficial definitivo, los reportes iniciales indican que podría tratarse de una lesión seria que incluso pondría en duda su regreso esta temporada.

Te podría interesar: Los Pittsburgh Steelers mantienen la hegemonía sobre los Browns en la ciudad del acero

San Francisco vs Tampa Bay, semana 6 NFL

La baja de Warner representa una pérdida significativa para San Francisco. No solo es uno de los mejores linebackers de la NFL, sino también el líder indiscutible de la defensa. Capitán del equipo en múltiples temporadas, Warner es clave tanto en el aspecto táctico como emocional. Su capacidad para leer jugadas, ajustar coberturas y coordinar al resto de la defensa lo convierte en una pieza difícil de reemplazar.

El impacto inmediato se sintió dentro del mismo partido. Sin Warner en el campo, la defensa de los 49ers mostró cierta desorganización y le costó mantener el mismo nivel de presión. El novato Tatum Bethune tomó su lugar, pero la diferencia de experiencia y presencia fue evidente. Se espera que en los próximos días el equipo active a otros linebackers del roster o incluso busque alternativas en la agencia libre.

Te podría interesar: Isaac del Toro quiere competir en el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo: ¿cuándo es?

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×