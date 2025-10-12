Isaac del Toro quiere competir en el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo: ¿cuándo es?

Isaac del Toro está siendo elogiado desde todos los frentes por su ámbito competitivo, el cual se ha medido ante los grandes referentes del ciclismo mundial. Incluso, sus triunfos le han puesto en estos momentos como uno de los grandes ídolos del deporte nacional. Pero, en días recientes, se metió en el bolsillo a sus fieles seguidores, pues está demostrando un compromiso con el deporte en México. Y ante eso, muchos sueñan con verlo competir en su país este mismo año.

¿Isaac del Toro correrá en México este 2025?

Hay una ligera, pero palpable posibilidad que el ciclista de 21 años participe en uno de los circuitos que recién se anunciaron para México. El joven declaró en días recientes que le gustaría estar en dicho compromiso: “Ojalá pueda estar ahí, lo voy a intentar, pero aún no puedo confirmarlo“. Ante eso, los aficionados se llenaron de esperanza ante una posible presentación del ídolo del 2025 en su tierra natal, pues el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo se concretaría en Baja California.

¿Qué es y cuándo sería el Campeonato Mexicano donde competiría Isaac del Toro?

El Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo ocurrirá a finales de este mes, exactamente del 23 al 25 de octubre. La sede será Ensenada Baja California y podría ser el marco perfecto para que Isaac tenga un cierre de año espectacular. Y es que se puede indicar que este compromiso es de nivel amateur, por lo que la presencia de Del Toro sería básicamente una victoria asegurada.

Allí la competición será con tres categorías, donde Isaac estaría en la Varonil Elite (aunque podría competir perfectamente en la Sub-23), esto en Contrarreloj 42 km y Ruta 160–200 km.

¿Cuándo se sabrá si Isaac del Toro correrá en México?

Esa respuesta es un enigma total, pues aunque recién compitió el pasado 11 de octubre, obteniendo un quinto sitio en el Giro de Lombardia 2025, algunos sitios confirman la vuelta a actividades en febrero de 2026. Sin embargo, depende mucho de las carreras que su equipo le quieran asignar al joven de 21 años.