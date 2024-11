¡ÚLTIMA HORA! La sanción a ‘Chicharito’ tras ser expulsado con Chivas

Luego de que Chivas quedara eliminado del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, la Comisión Disciplinaria ha dado a conocer la sanción a Javier Hernández, quien fue expulsado en el duelo contra el Atlas ya cuado se encontraba en la banca, pues tras jugar 65 minutos, Arturo Ortega hizo el cambio sacando al delantero de 34 años de edad para darle minutos a Ricardo Marín.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anuncia el reporte de jugadores e integrantes del cuerpo técnico sancionados tras los partidos del Play-In del Torneo Apertura 2024 de la LIGA BBVA MX.

“Adicionalmente, se informa que se sanciona económicamente al jugador del Club Guadalajara, Javier Hernández Balcázar toda vez que transgredió el artículo 70 inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual establece que: será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales.

“Finalmente se apercibe al Club Guadalajara, sobre la conducta futura de sus jugadores, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.”, se lee en el comunicado publicado por el organismo rector.

Entrevista con Luis Ángel Malagón Post-partido| Selección Azteca

Atlas busca su lugar en la Liguilla

Tras vencer a Chivas en la ronda de Play-In, el Atlas se hizo del pase al tercer juego de repechaje para buscar su boleto a la Fase Final del campeonato. Este domingo 24 de noviembre, el cuadro de La Academia se mide a los Xolos en el Estadio Caliente, cancha en la que ambos equipos buscan sellar el último boleto a los Cuartos de Final. El conjunto ganador de dicho partido, será el rival de Cruz Azul en la Liguilla del Torneo Apertura 2024.

Te puede interesar: Partidos confirmados de la Liguilla del Apertura 2024