¡ÚLTIMA HORA! Revelan fuerte sanción para Luis Suárez y Sergio Busquets por agresiones en Leagues Cup

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup ha dado a conocer este viernes 5 de septiembre del 2025, la sanción de Luis Suárez y Sergio Busquets tras las agresiones que hicieron en la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders.

La sanción que recibió Luis Suárez tras escupirle a miembro del staff de Seattle Sounders

Luis Suárez, el delantero uruguayo, fue castigado con una suspensión de seis partidos en la Leagues Cup, por escupir a un miembro del staff de los Seattle Sounders.

Luego del suceso, Suárez mandó un mensaje en sus redes sociales pidiendo disculpas por su forma de actuar .

La sanción a Sergio Busquets luego de golpear a Obed Vargas

De igual forma, hubo sanción para el español Sergio Busquets luego de soltarle un puñetazo a Obed Vargas. El mediocampista ha sido suspendido por dos partidos de la Leagues Cup.

Por el momento, no se conoce si la MLS tendrá otra sanción con los jugadores pues la que se ha dado a conocer es únicamente para la Leagues Cup.

De igual forma, entre los sancionados por la Leagues Cup se encuentran Tomas Aviles por tres partidos y al entrenador de los Sounders, Steven Lenhart por cinco partidos.

MLS podría imponer fuerte sanción a Suárez y Sergio Busquets

La MLS ha demostrado ser una liga que sanciona fuerte a los futbolistas por conductas violentas. A Héctor Herrera no le renovaron su contrato luego de escupir al piso en dirección del árbitro central, por lo que muchos aficionados esperan que tomen una sanción severa contra Suárez y Busquets.