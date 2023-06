Los futbolistas mexicanos que podrían cambiar de equipo en Europa

El mercado de fichajes de verano está activo y muchos jugadores mexicanos que militan en Europa estarían buscando cambiar de aires y otros tendrían ofertas de clubes para la próxima temporada.

Edson Álvarez

El mediocampista azteca, Edson Álvarez es el jugador que más pretendientes tiene, el anterior ciclo de contrataciones fue vinculado con el Chelsea, equipo que quiso al elemento de Ajax por sobre toda las cosas, pero en las últimas horas antes del cierre de fichajes no se concretó su llegada a Stamford Bridge.

“El Machín”, este año tiene varios pretendientes para la próxima campaña, se ha hablado del Newcastle United, Bayern Munich, de nuevo Chelsea, pero el equipo que está pujando fuerte por el mexicano es el Borussia Dortmund, tanto que el canterano del América ya habló sobre su posible salida del cuadro de Ámsterdam, pero toma las cosas con calma.

“He ganado muchos premios con el Ajax, he podido desarrollarme, como jugador y como persona y he superado muchos desafíos. Como atleta de alto nivel, se siente bien tomar un nuevo desafío en un entorno distinto y una competencia distinta. No tiene mucho sentido especular, Eso me pasó el año pasado con el Chelsea”, declaró el mundialista con México.

Santiago Giménez



El delantero ex de Cruz Azul firmó una campaña de ensueño, fue goleador por varias semanas en la Europa League, y coronó con el campeonato de los Países Bajos con el Feyenoord, siendo protagonista y colaborando con sus goles para este importante logro, tanto que el Sevilla, Milán, Lazio, Newcastle y hasta Manchester United.

“El bebote” dejó claro que no hay prisa para pensar en su futuro y en exclusiva para Azteca Deportes explicó el posible interés del AC Milan,

“Mi papá y mi representante hicieron un viaje pero fue más futbolístico que a ver equipos, entonces salieron unas fotos que subieron, pero nada más”, comentó el atacante en su llegada a México, además, dijo: “Sí hay intereses de otros equipos, pero por ahora no hay nada concreto, ni nada formal, entonces prefiero no hablar, ya que por ahora son puros rumores”, acotóSantiago Giménez.

