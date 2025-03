El hijo de un excampeón de la Liga BBVA MX, podría vestir la camiseta de México

Las playas de Mar del Plata, Argentina son el hogar de nuestro protagonista de esta semana en Visa de Crack. Walter Erviti, quien fue campeón con el club Rayados de Monterrey en 2003 tuvo un hijo en su paso con el equipo regio.

Hoy, 22 años después, ese joven talentoso juega en la primera división del futbol de Argentina y podría representar a la Selección Mexicana en el futuro.

“Casi todos los equipos tienen al menos un argentino y a mí eso obviamente me gusta mucho. Hay una conexión fuerte entre esas dos ligas, porque constantemente se van para allá, así que lo pienso y me gustaría llegar al futbol de México en algún momento y estaría preparado para ese reto”, dijo el joven futbolista.

Un admirador del futbol del padre

Sin lugar a dudas, la calidad se hereda y abre las puertas a un posible futuro en la Liga BBVA MX .

“A mí me gusta compartir mucho con él, sentarme a ver un partido de futbol, luego cuando tenía una reta con mis amigos, dentro de la zona, donde yo viví en Buenos Aires, él en secreto iba y me miraba después me contaba, es gracioso y divertido”, comentaba Santiago sobre la relación con su padre, Walter.

Los jugadores preferidos de Erviti

Un lateral con características de gran proyección ofensiva, al igual que sus referentes.

“Yo miraba a Marcelo y Dani Alves, como analizaban sus jugadas. En México me gusta que Kevin Álvarez, me gusta como pasa al ataque, me gustan sus servicios, técnicamente. Me encantaría el día de mañana jugar en la selección mexicana. Para mí sería un orgullo muy grande, por todo lo que tengo, siento por el país, me gusta mucho su liga, tiene jugadores históricos”, sentenció el jugador mexicano.

Su vínculo con México lo ha llevado a sentirse orgulloso de sus raíces y ahora se postula para formar parte de la selección nacional en el futuro.

