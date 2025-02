Santiago Giménez marca récord de venta de camisetas en Estados Unidos

El fichaje del delantero mexicano Santiago Giménez por el AC Milan ha generado una verdadera euforia entre los aficionados del futbol. Desde que se confirmó su llegada al equipo Rossonero, las ventas de camisetas con su nombre y número han aumentado exponencialmente, especialmente en Estados Unidos.

Según datos recientes, la camiseta de Santiago Giménez ha representado el 42.08% de las ventas totales de playeras del AC Milán en el mercado estadounidense. Este impresionante porcentaje se debe en gran parte a la gran base de seguidores que el exatacante de Cruz Azul y Feyenoord ha acumulado a lo largo de su carrera, tanto en México como en Europa.

Estados Unidos, el país donde más se vende la camiseta de Santiago Giménez

La camiseta de Santi, que lleva el número 7, se ha convertido en una de las más vendidas en Italia, Estados Unidos y México. En tan solo 24 horas después de su anuncio oficial, las ventas de la playera aumentaron en un 543%, alcanzando un incremento del 388% una vez que se hicieron disponibles en las tiendas en línea del club. De este total, el 89% de las camisetas vendidas llevaban el nombre del delantero mexicano. El éxito comercial de la camiseta de Santiago Giménez no solo se debe a su popularidad, sino también a la calidad y diseño de la prenda.



El jersey está disponible en varias tallas y puede ser personalizado con el nombre y número del jugador, además de incluir parches oficiales de la Champions League o de la Serie A por un costo adicional. El costo de la camiseta de Santiago Giménez es de aproximadamente 116 dólares (2,359 pesos mexicanos), para los aficionados que desean mostrar su apoyo al jugador. La demanda ha sido tan alta que en algunos casos, las camisetas han agotado rápidamente en las tiendas en línea.

Santiago Giménez podría debutar ante la Roma

La fiebre por la camiseta de Giménez no muestra signos de disminuir. Con su debut en la Coppa Italia contra la AS Roma a la vista, se espera que las ventas continúen aumentando, especialmente si el jugador logra destacar en el campo de juego. La presencia de Giménez en el AC Milan no solo promete goles y triunfos, sino también un impacto significativo en el ámbito comercial del club.

En resumen, la llegada de Santiago Giménez al AC Milan ha sido un éxito tanto deportivo como comercial, con las ventas de camisetas alcanzando cifras récord en Estados Unidos y otros mercados. La Santimanía sigue en auge y parece que el joven delantero tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes estrellas del futbol europeo.