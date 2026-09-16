Fue campeón en Cruz Azul y soñó con conquistar Europa, hoy está olvidado por la afición

Cruz Azul no se destaca por ser un equipo que históricamente cuente con unas fuerzas básicas de miedo como ocurre con otras instituciones como Chivas, Atlas y América; sin embargo, la realidad es que, en los últimos años, el club ha tenido la oportunidad de exportar a distintos jugadores surgidos de La Noria.

cruz azul

Uno de los ejemplos más claros de esta situación es Santiago Giménez, hijo del Chaco que se desempeña como delantero centro y que, antes de salir de Cruz Azul, logró ser campeón del Clausura 2021 con él como uno de los elementos más importantes en el esquema de Juan Reynoso.

¿Qué ha pasado con Santiago Giménez en Europa?

Después de salir de Cruz Azul, Santiago Giménez probó suerte en el Feyenoord de los Países Bajos, un país que es considerado “de formación” y en donde el atacante mexicano tuvo grandes momentos que lo ayudaron a ser campeón de la primera división con su institución.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

El primero.



Santiago Gimenez 🇲🇽💙 pic.twitter.com/EN1iBXFj25 — FC Porto (@FCPorto) September 12, 2026

Estas actuaciones, tanto en la Eredivisie como a nivel continental, llamaron la atención del Milán, equipo que lo fichó hace unos meses y que puso una gran cantidad de dinero por él considerando lo que había demostrado en el pasado, en una de las transacciones más interesantes de inicios del 2025.

Tristemente para su causa, entre bajas de juego considerables, decisiones cuestionables y distintas lesiones, Santiago nunca pudo destacar en el gigante de Italia como se esperaba, por lo que su salida del club es inminente con solo siete anotaciones en 37 duelos disputados.

¿En qué equipo le ha ido mejor a Santiago Giménez tras salir de Cruz Azul?

Si bien en Cruz Azul logró colocarse como un elemento de cuidado en la Liga BBVA MX, la realidad es que sus mejores actuaciones se dieron en su primera aventura en Europa con el Feyenoord de los Países Bajos, institución en donde sumó 65 goles y 14 asistencias en 105 duelos disputados.

