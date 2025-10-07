¡NO ES BROMA! Santiago Giménez deja Italia para jugar en Australia

El Milan hará historia al convertirse en el primer equipo de la Serie A en disputar un encuentro oficial fuera de Europa. La UEFA autorizó la solicitud del club rossonero para enfrentar al Como en Sídney, Australia; en el juego correspondiente de la jornada 24 del campeonato italiano, marcando un precedente sinigual en el fútbol continental.

La decisión responde a dos factores, la indisponibilidad del Estadio San Siro, que albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, y una estrategia de expansión global con objetivos de mercadotecnia.

El partido, programado tentativamente para diciembre, representará un viaje de más de 16.000 kilómetros para los jugadores, lo cual representará un desgaste que no tenían contemplado.

We are opposed to domestic league matches being played abroad.



Two requests have been approved on an exceptional basis due to regulatory gaps at global level.



We are committed to anchoring the integrity of domestic competitions and fans’ perspectives in forthcoming FIFA rules. — UEFA (@UEFA) October 6, 2025

Nueva experiencia para Santi Giménez

Para el delantero mexicano Santiago Giménez, significará una experiencia única en su carrera. Ya que el “Bebote” deberá adaptarse no solo al jet lag y las condiciones climáticas distintas, sino también a un césped y entorno completamente ajenos a la rutina que vive en el Viejo Continente.

Esta autorización genera controversia, pese a que la UEFA tradicionalmente se opone a trasladar partidos de liga fuera de sus fronteras, carecía de un marco regulatorio para prohibirlo. Fanáticos argumentan que afecta la igualdad de condiciones, mientras promotores celebran la globalización del producto Serie A. Tal es el caso del Barcelona, que igualmente jugará un compromiso oficial fuera de Europa, al enfrentarse al Villarreal en Miami.

El Milan sigue los pasos de la NFL y la NBA en su estrategia de internacionalización. Para Giménez, será un capítulo más en su adaptación al fútbol italiano, aunque no cabe duda que será una experiencia diferente para el atacante de la Selección Azteca.

