deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia

¡Santi no se achica! En medio de la presión colombiana, Santiago Giménez se atrevió a sacar un disparo que estuvo cerca de abrir el marcador. Aunque el balón se fue por un lado, el gesto técnico y la actitud lo dicen todo

Azteca Deportes
Selección Azteca
Compartir

¡Santi no se achica! En medio de la presión colombiana, Santiago Giménez se atrevió a sacar un disparo que estuvo cerca de abrir el marcador. Aunque el balón se fue por un lado, el gesto técnico y la actitud lo dicen todo

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
ko a ditta.jpg
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
james.jpg
Selección Azteca
¡James Rodríguez da el primer aviso! Colombia presiona a México | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
×
×