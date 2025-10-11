Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
¡Santi no se achica! En medio de la presión colombiana, Santiago Giménez se atrevió a sacar un disparo que estuvo cerca de abrir el marcador. Aunque el balón se fue por un lado, el gesto técnico y la actitud lo dicen todo
