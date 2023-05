Santiago Giménez es reconocido en Holanda por su desempeño en abril

Santiago Giménez sigue siendo reconocido en el futbol europeo. El delantero mexicano forma parte del equipo del mes de abril por sus actuaciones con el Feyenoord y ahora, ha recibido el premio al ‘Talento Johan Cruyff’.

“Santiago Giménez es una de las revelaciones de la Eredivisie esta temporada. El mexicano con raíces argentinas comenzó la temporada con incursiones, pero trabajó en la base y ha estado anotando desde entonces.

“El Jugador del mes de la Eredivisie y el Talento del mes se eligen en función de las estadísticas (StatsPerform) y los votos de los aficionados al futbol (KPN Man of the Match). Estos elementos también cuentan para los premios Eredivisie Player of the Year y Johan Cruyff Talent of the Year, que se entregarán después de la Temporada 2022/23 durante los Eredivisie Awards”, se lee en el comunicado de la Liga de Holanda.

En la presente campaña de la Eredivisie, el atacante mexicano tiene un registro de 1,565 minutos de actividad en 28 partidos disputados de los cuales, ha sido titular en el equipo dirigido por Arne Slot en 17 encuentros de la Liga de Holanda.

Con 12 goles en la Temporada 2022/23 de la competencia local, Santiago Giménez se ubica a tres anotaciones de la tabla de goleadores, la cual lidera Sydney van Hooijdonk del SC Heerenveen con 15 tantos.

Superando los 20 goles en todas las competencias, el exjugador de Cruz Azul actualmente ha levantado el interés de otros equipos alrededor del mundo, por lo que a pesar de tener contrato con el Feyenoord Rotterdam hasta 2026, el delantero de 22 años de edad podría salir a otro equipo.

Jorge Sánchez acompaña a Santiago Giménez en el XI ideal

En el XI ideal del mes de abril, Santiago Giménez se encuentra acompañado por otro mexicano, pues Jorge Sánchez, quien milita en el Ajax, forma parte del equipo.

Liderado por jugadores del Feyenoord, el once del mes de abril se encuentra conformado por: Michiel Kramer, Luuk de Jong, Igor Paixao, Guus Til, Orkun Koku, Tijjani Reijnders, Jorge Sánchez, Damon Mirani, Michael Pinto y Stijn van Gassel.

