Esta es la NUEVA POSICIÓN que Santiago Giménez tendría en el Porto; así es criticado por la afición

La etapa de Santiago Giménez en la primera división de Portugal no ha sido como se esperaba, pues cuando se pensaba que el mexicano sería el delantero titular del Porto para las competiciones domésticas y continentales, hoy en día es la tercera opción para su entrenador.

¡Santiago Giménez falla penal! | México 0-1 Australia

Esta situación ha hecho que el timonel en turno busque nuevos métodos para que Santiago Giménez tenga minutos en el terreno de juego, y aunque en uno de los últimos partidos tuvo participación en una posición totalmente ajena a él, las críticas en contra no han cesado.

¿Qué nueva posición estrenó Santiago Giménez en el Porto?

Fue durante la Jornada 2 de la UEFA Champions League que el técnico del Porto decidió mandar a Santiago Giménez al terreno de juego cerca del minuto 85, por lo que el seleccionado nacional mexicano únicamente disputó algunos minutos en la competición más importante que existe.

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Sin embargo, más allá de los pocos minutos que el canterano de Cruz Azul recibió, lo verdaderamente llamativo fue el hecho que de entró como extremo por derecha, una posición completamente ajena a lo que venía haciendo en su etapa con el cuadro celeste, el Feyenoord y el Milán.

A pesar de que dicha posición no es la que maneja con claridad, las críticas en su contra no dejaron de aparecer entre los seguidores del conjunto azul y blanco, mismos que cuestionaron las dos oportunidades que tuvo en la derrota del Porto frente al Betis en la Champions League.

¿Qué pasará con Santiago Giménez si no destaca en el Porto?

A pesar de tener apenas 25 años de edad, las oportunidades para Santiago Giménez han comenzado a desaparecer en el futbol del viejo continente luego del paso que vivió en el Milán y ahora en el Porto, por lo que es preciso que el mexicano comience a demostrar de qué está hecho en el campo.