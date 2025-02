¿Los extraña? La nostálgica foto que publicó Santiago Gimenez previo al partido vs Feyenoord

¡Nostalgia pura! Hace apenas unas semanas, Santiago Gimenez aún defendía los colores del Feyenoord y le daba alegría a los aficionados del equipo de Róterdam, anotando goles tanto en la Eredivisie de los Países Bajos como en la UEFA Champions League ante el poderoso Bayern Múnich, sin embargo, hoy todo ha cambiado y el “Bebote” ya juega para el AC Milan de la Serie A.

El traspaso de Gimenez a uno de los gigantes de Europa y que actualmente es el segundo máximo ganador en la historia de la Champions League, ha sido un suceso histórico para el futbol mexicano, ya que no es común que futbolistas de nuestros países jueguen en equipos de gran envergadura.

Solamente figuras de la talla de Hugo Sánchez con el Real Madrid, Rafael Márquez en el Barcelona, Javier “Chicharito” Hernández en el Manchester United, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Herrera en el Atlético de Madrid han logrado fichar por grandes equipos del Viejo Continente.

La nostálgica foto que publicó Santiago Jimenez referente al Feyenoord vs Milan

Santiago Gimenez, quien lleva apenas dos partidos jugados con el AC Milan, ambos entrando de cambio, ya ha sido un factor con los Rossoneri, pues en la Coppa Italia colaboró con una asistencia ante la Roma y en la Serie A vs el Empoli anotó un golazo que selló el triunfo para los suyos, pero no ha olvidado de todo al Feyenoord, equipo que le dio la oportunidad de mostrarse en Europa y aún recuerda con gran cariño, tal y como lo demuestra su última foto publicada en redes sociales.

A través de Instagram y X, el “Bebote” publicó una emotiva fotografía en donde aparecen dos niños frente a un televisor, uno tiene la playera del Feyenoord con el 29 de Santi y el otro el jersey del Milan con el dorsal 7 que ahora usa Gimenez con “Il Diavolo”.

Feyenoord vs AC Milan, fecha y horario del partido de Santi Gimenez en la Champions

El partido entre el Feyenoord y el AC Milan correspondiente a la ida de los Playoffs de la Champions League se disputará este miércoles 12 de febrero en punto de las 14:00 horas tiempo del centro de México desde el Feyenoord Stadium y podrás seguir todas las acciones EN VIVO a través del sitio de Azteca Deportes.



Feyenoord vs AC Milan | Ida Playoffs Champions League

Fecha: Miércoles 12 de febrero 2025

Hora: 2:00 pm tiempo del centro de México

Lugar: Feyenoord Stadium, Róterdam

