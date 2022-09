Santiago Giménez, con el mejor presente rumbo a Qatar 2022

Ante la posibilidad de que Gerardo Martino deje a un delantero fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo, Christian Giménez asegura que su hijo, Santiago Giménez, es quien pasa por el mejor momento de cara a Qatar 2022.

“No creo que otro mexicano con el presente de Santiago Giménez esté en Europa. Hay un proceso y los entrenadores tenemos nuestros jugadores, que son de jerarquía también. No soy quien para presionar pero, como aficionado, jugador y papá de un involucrado, entiendo al técnico. No es de lo que hiciste ahora en los últimos tres o cuatro meses, hay un proceso. Hay jugadores que no están en su mejor momento”, dijo el ‘Chaco’ para ESPN.

Y es que entre los jugadores contemplados para el Mundial, se encuentran Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, no obstante, el delantero del Wolverhampton no ha tenido actividad debido a una lesión.

“Si eres un jugador de confianza, durante el ciclo mundialista se dice que el primer delantero va a ser Raúl Jiménez y el jugador te dice que va a llegar y matarse en esos tres partidos, un lugar, por más que me digan que no está bien, es jugador de Gerardo Martino. Va ser injusto, claro, pero es un jugador que no podemos discutir que en ese mes puede hacer lo imposible por llegar bien”, agrega Christian Giménez.

“Lo dijo el ‘Tata’, uno de los cuatro se va a quedar fuera, pero soy muy realista. Guardado ya tiene un lugar top en Europa, Edson Álvarez estuvo ahí, Héctor Herrera en su momento estuvo ahí también. Tiene un futuro por delante. Si no va a este mundial puede ir al otro”, puntualizó.

Durante la última Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana se enfrentó a Perú y Colombia, el conjunto del ‘Tata’ Martino sufrió las bajas de Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, quienes son considerados para el Mundial.

Los números de Santiago Giménez rumbo a Qatar 2022

De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Santiago Giménez ha tenido un buen paso como delantero. El atacante de 21 años de edad tuvo un registro de cinco goles en cinco partidos jugados con Cruz Azul a lo largo del Apertura 2022. Posteriormente, emigró al futbol de Holanda para militar con el Feyenoord, conjunto con el que registra dos tantos en cinco partidos jugados en la Eredivisie.

Por otra parte, en la UEFA Europa League, el atacante lleva tes anotaciones en dos partidos disputados, siendo un referente para su equipo.

