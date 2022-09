Carlos Vela ya no se ilusiona con un llamado a la Selección Mexicana

De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino busca ajustar detalles para la convocatoria de la Selección Mexicana. A pesar de que ir a un Mundial representando a México puede significar gran ilusión para un futbolista, para Carlos Vela la situación es diferente.

El delantero del LAFC no entra en las convocatorias de la Selección Azteca desde hace ya un tiempo, no obstante, no es por un mal desempeño con el equipo de la MLS, es una decisión personal.

“No es un tema de ilusión. Cuando estuve disponible y jugué para México estaba ilusionado para jugar un Mundial y por defender a mi país. Pero hay etapas en el futbol y en la vida”, dijo Vela en una entrevista para SDP Noticias.

“Cuando uno cierra una etapa hay que dejar que los demás hagan su trabajo. Hay que estar apoyando el lado que nos toca y desearle lo mejor a los que el ‘Tata’ decida que quiera llevar”, agrega.

La última ocasión en la que Carlos Vela vistió los colores de México fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018. El atacante de 33 años de edad vio actividad en el partido de la Selección Mexicana frente a Brasil en los Octavos de Final, instancia en la que el equipo dirigido en ese entonces por Juan Carlos Osorio fue eliminado.

Ahora, a 70 días del inicio de otra Copa del Mundo, Carlos Vela expresó su deseo de ver al país hacer un buen torneo.

“Espero que hagan un buen Mundial, que puedan llegar lo más lejos posible y que algún día seamos campeones, que creo que es el sueño de cualquier mexicano”.

El Grupo de México en Qatar 2022

La Selección Mexicana se ubica en el Grupo C de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Gerardo Martino comparte sector con Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

El debut de la Selección Azteca en Qatar 2022 será el próximo 22 de noviembre cuando se midan a Polonia. Después, el día 26 el combinado nacional jugará frente a Argentina y la Fase de Grupos se cierra el día 30 jugando contra Arabia Saudita.

