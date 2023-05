Santiago Giménez ya le ha comunicado su futuro al Feyenoord

Santiago Giménez se ha convertido en un auténtico referente del Feyenoord en su primera temporada con el equipo. Con 19 goles en la temporada ha logrado igualar el mejor registro de un mexicano en la Eredivisie… cuando el Chucky Lozano consiguió la misma cantidad de goles para el PSV Eindhoven. Con cinco partidos por delante en el campeonato, el delantero mexicano está muy cerca de coronarse con el equipo neerlandés.

El futuro de Santiago Giménez con el Feyenoord

Durante toda la temporada se han registrado numerosos rumores que ponían a Santiago Giménez en la órbita de diversos clubes de Europa; Desde Sevilla, Benfica o el mismo Manchester United, han sido los equipos que la prensa ha filtrado que siguen muy de cerca la evolución del Bebote; con el insistente interés de varios equipos, el atacante del Feyenoord ya habría comunicado al club sus intensiones para el corto plazo.

“Ahora estoy realmente enfocado en el Feyenoord. Es mi primera temporada. Cuando seamos campeones, veremos. Estoy muy feliz aquí y estaré concentrado hasta que ganamos algo aquí", sentenció el delantero mexicano.

Más allá de los reconocimientos individuales, Santiago Giménez se concentra en el colectivo y en ayudar a su club a obtener sus objetivos marcados. Recientemente fue reconocido por el equipo neerlandés como el jugador del mes, un premio que se otorga mediante el voto de los aficionados.

“No lo sabía, me lo acaban de decir. Es increíble. Le agradezco al equipo porque es por ellos que tengo ese récord. Sea como sea, eso no importa si no somos campeones. Lo más importante es ser campeones y lo vamos a intentar hacer paso a paso”, dijo el Chaquito.

El equipo del Feyenoord se quedó muy cerca de avanzar a las Semifinales de la Europa League, una buena exhibición de Paulo Dybala mandó el partido a tiempo extra, cuando el Santiago Giménez ya se veía en la siguiente fase del torneo. La eliminación cortó con la posibilidad de que el atacante mexicano peleara con Marcus Rashford por el título de goleo en el certamen.