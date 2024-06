Santiago Giménez revela si era o no penal en la final del América vs Cruz Azul

Santiago Giménez ha sido la sensación en sus redes sociales en los últimos días pues el delantero ha compartido varias fotos y videos de lo que se vivió en su boda. El pasado sábado 1 de junio del 2024, Santiago Giménez decidió realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de instagram en la cual estuvo hablando con varios de sus seguidores sobre diferentes temas.

Algo que muchos le preguntaron luego de que subiera unas historias en las que estaba viendo la final de la Liga BBVA MX entre América vs Cruz Azul del pasado domingo 26 de mayo, es si consideraba que era penal.

La jugada se dio en el minuto 74 del segundo tiempo tras una barriada de Rotondi en la cual no termina haciendo un contacto tan claro con el balón y el defensor Reyes choca con su cuerpo del jugador de Cruz Azul por lo que termina cayendo y sancionan penal.

Desde el Var revisaron la jugada y le recomendaron al árbitro central que revisara la jugada porque estaba muy apretada. Tras la revisión, mantuvo su decisión el árbitro central. El penal lo terminó tirando Henry Martín de gran forma y cerró el triunfo del América.

Santiago detalló que era muy dudosa la jugada, que estaba 50/50 pero para él si era penal.

“Muy dudoso, estaba 50/50 pero para mí sí era penal”.

