El lamento de América tras quedarse sin títulos el semestre anterior

En el primer semestre del 2025, el América no logró conseguir un solo trofeo y, a ello, se sumó el fracaso que significó no haber clasificado al Mundial de Clubes, luego de perder el Play In frente al LAFC. La pretemporada de las águilas también fue objeto de múltiples críticas y el arranque del Apertura 2025, con un empate a un gol frente a los Bravos de Juárez —que pudo haber terminado en derrota—, generaron cuestionamientos al el proyecto encabezado por Santiago Baños; sin embargo, el mediocampista del equipo, Alan Cervantes, defendió lo realizado.

“Si profundizamos en el tema estadístico se escucha drástico el tema. Sin aligerar la situación, no es fácil lo que la institución ha conseguido. Es parte de la vida este tema de altibajos, darte cuenta que debes evolucionar y no ser un equipo predecible. Nos cuesta, nos pegó en lo anímico el semestre pasado no conseguir lo que debimos haber conseguido. El equipo está unido, con la mentalidad y ganas de trabajar”, dijo en conferencia.

Alan Cervantes analizó el primer semestre del América

El volante, que llegó procedente de Santos Laguna, compartió impresiones generales de lo que la escuadra comandada por André Jardine presentó en la ciudad que hizo famoso al cantante Juan Gabriel.

“Fue un inicio de torneo que no esperábamos, siempre e trata de iniciar con le pie derecho, lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, pero tenemos muchas cosas que mejorar y cosas en las que trabajamos, tampoco se hizo un mal partido, se trabajó una parte importante que era el aspecto defensivo, la expulsión nos costó un poco, pero es un proceso”, explicó.

Para finalizar, comentó que, pese al empate en la ciudad fronteriza, ya pusieron el enfoque en el semestre que arranca.

“Hicimos una pretemporada que hace mucho no hacíamos, el fondo físico está, el tema de la dosificación es parte del cuerpo técnico, nosotros confiamos en ellos, la directiva y el plantel para llegar de la mejor manera a todos los partidos. El plantel se armó pensando en todas las competencias que tenemos, este club debe ir por todo, está exigido a ganar todo campeonato que se juegue. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero la mentalidad es ésta”, finalizó.

