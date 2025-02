¿Triste? Esto sintió Santiago Giménez cuando se enteró que se enfrentaría al Feyenoord en la Champions League

Se van a disputar los encuentros de Playoffs de la Champions League 2025 y uno de los encuentros más llamativos y que ha generado bastantes expectativas es el Feyenoord vs Milan por la presencia de Santiago Giménez.

El encuentro de ida será el miércoles 11 de febrero del 2025 en el Estadio Feyenoord en punto de 14 horas tiempo del centro de México y el juego de vuelta será el martes 18 de febrero del 2025 a las 11:45 am tiempo del centro de México en el Estadio de San Ciro.

Santiago soñaba con un enfrentamiento entre Milan y Feyenoord

Con todo el morbo que ha generado que Santiago Giménez juegue con el Milan contra su ex equipo el Feyenoord, los rossoneri quisieron aumentar las expectativas y publicaron un video del delantero mexicano confesando su sentir sobre el encuentro.

Santiago reveló que es un partido que le genera muchos sentimientos encontrados y que era un partido con el que soñaba. Si se quedaba en Feyenoord, soñaba con poder enfrentar al Milan, un equipo en el que soñaba jugar y ahora que llegó al Milan, le parece hermoso volver a encontrarse con su familia del Rotterdam y con el Feyenoord.

“Son muchos sentimientos encontrados. Sinceramente yo quería que fuera Milan y Feyenoord en el sentido de que si me tocaba estar en Feyenoord me iba a enfrentar al equipo en el que algún día soñé jugar y ahora que me toca estar acá en Milan, para mi va a ser hermoso volver a encontrarme con mi familia de Rotterdam, con el Feyenoord”.

Agregó que le tiene mucho cariño al equipo neerlandés y lo ve como una oportunidad de poder decirle adiós al club, a los aficionados y cree que será una noche especial.

“Con este club qué le tengo mucho cariño y que pueda también decirle adiós a ese club, a ese hermoso equipo que vivimos hermosos momentos y va a ser una noche especial”.