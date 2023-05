Neymar Jr estuvo en los festejos del Barça y habría dado señales de su futuro

Barcelona consiguió el título de LaLiga con la victoria 4-2 sobre el Espanyol, los goles de Robert Lewandowski le dieron al club la tranquilidad para gestionar el partido, Alejandro Balde y Jules Koundé completaron la goleada para que el equipo celebrar su campeonato número 27 en su historia y de paso mandaron al descenso a su rival de ciudad, por lo que los festejos fueron importantes, de hecho, de manera increíble contaron con la presencia de Neymar Jr en la Ciudad Condal.

Los festejos del club se vieron oscurecidos por una ‘invasión’ de cancha que se suscitó en el Estadio de los Periquitos, por lo que todos los futbolistas del club culé tuvieron que correr a los vestidores ante la abrumadora presencia de los radicales del Espanyol que fueron a increpar a los campeones de LaLiga.

Neymar Jr presente en los festejos del Barcelona

De acuerdo con una filtración del periodista Gerard Moreno, el astro brasileño, Neymar Jr fue uno de los invitados especiales de la plantilla para unirse a los festejos tras haber obtenido el título de LaLiga esta temporada. El delantero aún tiene su futuro incierto con el Paris Saint- Germain, lo que habría ocasionado un enfado monumental en las altas esferas del club, tras revelarse que estuvo presente en una de las más prestigiosas discotecas de la Ciudad Condal.

Ter Stegen, Jordi Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets son los jugadores que quedan en el equipo que coincidieron con Neymar Jr en su último año como azulgrana. siendo también algunos de los líderes más importantes de la plantilla, extendieron la invitación al jugador brasileño, quien pese a tener compromisos vigentes con el PSG, no dudo en formar parte del festejo culé, algo que ha levantado algunas dudas sobre su futuro, pues se comienza a especular de un posible regreso al equipo de Xavi Hernández.

IH, POR ESSA VOCÊ NÃO ESPERAVA! 👀👀👀 Neymar desembarcou ontem em Barcelona pra comemorar o título espanhol junto com seus ex-companheiros! 🏆🔵🔴



Crédito: @JijantesFC pic.twitter.com/RnbSiCIiOB — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 15, 2023

Diversos rumores han apuntado que Neymar sería uno de los refuerzos del Barça para la próxima temporada… ya no estaría en planes de su actual club y eso facilitaría su traspaso a final de temporada. Por su parte, su acción de ir a festejar con sus compañeros del Barcelona habría ocasionado la molestia de los altos directivos del París Saint-Germain, aún no ha existido algun comunicado de la entidad de la capital francesa, pero los reportes indican que no ha caído nada bien el festejo del campeonato culé con una de sus principales figuras.