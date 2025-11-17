¡A LA PREMIER LEAGUE! Santiago Giménez salir del Milan a final de año

El futuro a mediano plazo de Santiago Giménez en el Milan podría estar cerca de llegar a su fin. De acuerdo con información de reportes internacionales, tanto el Sunderland como el Brentford han preguntado por la situación del delantero mexicano, quien no ha logrado consolidarse en el equipo rossonero desde su llegada.

El cuadro italiano estaría dispuesto a negociar su salida ya sea mediante un préstamo o una venta definitiva, siempre y cuando puedan encontrar un reemplazo adecuado durante el mercado invernal. Giménez, de 24 años, sigue sin afianzarse con la titularidad, con apenas 1 gol y 2 asistencias en todo lo que va de la temporada.

Confianza de cara al Mundial 2026

Para el atacante de la Selección Azteca, un cambio de aires podría ser vital de cara al Mundial 2026. La posibilidad de jugar en la Premier League, especialmente en un club como el Sunderland, que actualmente ocupa la cuarta posición, representa una oportunidad única para recuperar ritmo competitivo y asegurar su lugar como primera opción de Javier Aguirre.

El Milan, por su parte, busca reestructurar su delantera tras un inicio de campaña decente al pelear por los primeros puestos. Giménez sigue peleando junto a Christopher Nkunku en la lucha por la titularidad, viendo su participación limitada a encuentros de Copa Italia y rotaciones en liga.

La próxima ventana de transferencias invernal será crucial para el "Bebote". Un préstamo con opción de compra parece la fórmula más viable, permitiendo al Milan evaluar su mercado mientras el jugador busca los minutos y confianza que necesita para llegar en forma a la cita mundialista del siguiente año.

