Santiago Giménez usará dos números en el AC Milan

La historia de Santiago Giménez en el AC Milan apenas comenzó y ya hay un hecho bizarro en su corta estadía con el club italiano. El delantero mexicano fue anunciado con el dorsal siete , pero, ese número no podrá utilizarlo en la UEFA Champions League por cuestión de reglamento.

En la competición continental de clubes, Álvaro Morata está registrado con el número siete en la plantilla rossonera por lo que el ex jugador del Feyenoord no podrá utilizarlo. Con ello, sería el dorsal nueve o el 99 el que porte Santiago Giménez justamente en la ronda de eliminación directa contra su ex equipo.

¿Santiago Gimenez podrá con la presión de llegar al Milan? | La Mesa Protagonista

¿Un número con cierta ‘maldición’?

Y es que por tradición e historia, el número nueve se asocia perfectamente con el delantero centro en todos los equipos y en el Milan no es diferente el tema. A pesar de ello, los últimos jugadores que han portado ese mítico dorsal no la han pasado tan bien en su estadía como goleadores en el conjunto europeo.



Alexandre Pato (2012-2013) Alessandro Matri (2013-2014) Fernando Torres (2014-2015) Mattia Destro (2014-2015) Luiz Adriano (2015-2016) Gianluca Lapadula (2016-2017) André Silva (2017-2018) Gonzalo Higuaín (2018-2019) Krzystof Piatek (2019-2020) Mario Mandzukic (2021) Oliver Giroud Luka Jovic (2024)



Ofensiva estelar

Además de la llegada del ‘Bebote’, el Milan rompió el mercado con otros fichajes que lo ponen como un animador en la Serie A y en la UEFA Champions League. Joao Felix llegó en calidad de préstamo procedente del Chelsea, ficharon a Kyle Walker, llegó Warren Bondo para sumarse a Christian Pulisic, Rafa Leao y Tammy Abraham para darle más herramientas a Sergio Conceicao en sus primeros meses como director técnico rossonero.