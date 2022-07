Lo jugué como si fuera mi último partido: Santiago Giménez

Tras el empate frente a la Franja del Puebla y anotar doblete en la cancha del Estadio Azteca, Santiago Giménez, atacante de Cruz Azul habló sobre la posibilidad de salir esta semana al fútbol europeo.

El delantero de 21 años confesó que jugó el duelo ante la Franja como si fuera su último partido con la playera celeste y así se reflejó en el marcador con su cuarto y quinto gol del actual certamen que lo colocan como líder de goleo hasta el momento.

El interés que hay por Santiago Giménez en un equipo de Países Bajos

“La verdad que todavía no sé, lo jugué como si fuerami último partido, todo puede pasar, no hay nada seguro”, mencionó a los medios de comunicación después del cotejo.

Sabiendo el riesgo que implica aventurarse al futbol del Viejo Continente, a pocos meses de la Copa del Mundo, “Santi” mencionó que es un riesgo que está dispuesto a tomar y siempre ha creído en que es bueno luchar por sus sueños.

Te puede interesar: VIDEO: Gareth Bale se estrena con golazo en el LAFC vs Kansas City

“Es un poco riesgoso salir a Europa, así lo tomo pero me gusta tomar los riesgos... Mi fe me dice que hay que tomar riesgos, luchar por tus sueños, es lo que quiero hoy porque puedo ir a Europa y no jugar, pero de eso se trata el fútbol”.

Solo faltan detalles para que Santiago Giménez fiche con el Feyenoord

Por último, el atacante mencionó que la directiva de Cruz Azul está a detalles finales para que se pueda cerrar el fichaje del delantero azteca: "(El ingeniero Velázquez) me dijo que aún quedan los últimos detalles”, finalizó.

Te puede interesar: Cobertura Cruz Azul vs Puebla EN VIVO | Jornada 4 Liga BBVA MX

El torneo más goleador en la carrera de Santiago Giménez

El delantero de la Selección Mexicana está en su mejor momento. Con el doblete contra Puebla consiguió su quinto tanto del torneo, lo que marcó su mejor torneo goleador en su carrera. Pues su cuota más alta había sido el semestre pasado con tres tantos.