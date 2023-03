Santiago Giménez volvería para este partido con el Feyenoord

Santiago Giménez iba a ser titular con el Feyenoord en la ida de los Octavos de Final ante Shakhtar Donetsk en en Pepsi Stadium de Varsovia, sin embargo, el mexicano tuvo molestias en el tendón mientras efectuaba los ejercicios de calentamiento, provocando que ni siquiera saltara a la cancha para el cruce de la Europa League.

El futbolista mexicano se sometió a los pertinentes exámenes médicos del club y aunque se descarta una lesión de gravedad, el club tomaría precauciones con Santiago Giménez y estaría descartado para ver minutos en cuando su equipo reciba la vista del Volendam en la Eredivisie.

La primera lista oficial de Diego Cocca con la Selección Mexicana

Te puede interesar: América ya tendría nuevo fichaje proveniente de España

¿Cuándo aparecería Santiago Giménez con el Feyenoord?

Los reportes médicos revelaron que la molestia de Santiago Giménez no es de gravedad, por lo que El Bebote se perdería el juego ante Volendame en el campeonato doméstico como medida precautoria, dejando su eventual regreso para la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League ante Shakhtar Donetsk el 16 de marzo. El partido culminó con empate 1-1, por lo que el Feyenoord tendrá que matar la serie en su estadio, ya con la posible participación de su delantero.

El técnico del Feyenoord declaró que su delantero podría volver muy pronto, toda vez que su lesión no representa mayor preocupación: “La lesión de Santiago Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento”, indicó el entrenador Arne Slot al concluir su partido contra Shakhtar en la Europa League.

De no evolucionar de manera favorable en su molestia del tendón, el mexicano vería su regreso para uno de los partidos más importantes de la temporada para el Feyenoord... el encuentro en el que se jugarían el campeonato neerlandés ante Ajax el próximo 19 de marzo en el Amsterdam ArenA.

@Feyenoord

Te puede interesar: Toni Kroos explota contra el ‘Dibu’ Martínez: “Nadie le conocía antes del Mundial”

Palabras de Arne Slot

El técnico detalló cómo fue que el mexicano le comunicó su malestar previo al duelo ante Shakhtar en la Europa League.

“Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y que era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no lo iba a alinear. Me gustaría poder tenerlo en la fase final de la temporada”, sentenció el estratega de Santiago Giménez, quien mantiene como líder a su equipo con 55 unidades, Az Alkmaar tiene 53 y Ajax 52 respectivamente en la Eredivisie.