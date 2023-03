Toni Kroos explota contra el ‘Dibu’ Martínez: “Nadie le conocía antes del Mundial”

El Dibu Martínez ganó el premio The Best como el mejor portero del 2022, superando en las votaciones a Thibaut Courtois, quien ganó la Champions League con el Real Madrid en la temporada pasada. Algo que no le habría gustado del todo al futbolista del Real Madrid. Y así lo dejó ver en el podcast que tiene con su hermano.

Crítica del Toni Kroos para el Dibu Martínez

El mediocampista del Real Madrid, Toni Kroos se mostró muy crítico ante el nombramiento de Emiliano Martínez como el mejor portero del mundo.





"¿Cómo haces que gane el arquero argentino? Nadie le conocía antes del Mundial, hizo buenas paradas, sobre todo en la final, pero ni siquiera fue el mejor portero del torneo. Por eso El Real Madrid no estuvo presente... Ver a Messi ganar no me extrañó, el Mundial siempre es un privilegio y él era la estrella del torneo”, sentenció Toni Kroos en un podcast que tiene con su hermano.

Por su parte, el hermano de Toni Kroos también tuvo palabras para el portero argentino en su podcast ‘Einfach mal Luppen’.

“Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero. Fue una gala de broma para mí", dijo.

“En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa”, explicó Toni Kroos para expresar su opinión entre la disputa que tuvo Lionel Messi con Benzema por el premio.

Pero su hermano mostró una postura diferente ante el nombramiento de Lionel Messi para el premio The Best: “Puede ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero aún así se trata de todo un año. No pensé que fuera tan ‘destacado’ como para tener que serlo. Estaba claro que Benzema ganaría después de lo que había hecho”.