Santiago Sandoval: ¿en cuánto está valuada la joya de Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara tuvo un mercado de transferencias interesante y pese a que se trajeron elementos de peso, quien se levantó como uno de los referentes del equipo es un joven Santiago Sandoval. El futbolista de 19 años está encantando a la afición rojiblanca y al resto de seguidores del futbol nacional. Por eso surge la pregunta de cuál es el valor que Chivas le dio a su canterano.

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¿Cuánto cuesta el fichaje de Santiago Sandoval?

El caso del atacante del Guadalajara es particular por su irrupción de relevancia en el máximo nivel del futbol nacional. En 2022 recién se encontraba en la Sub-14 y cuatro años después es parte del primer equipo y titular en los planteamientos de Gabriel Milito. Es por eso que a principios de 2026, fue de los futbolistas a los que se les renovó vínculo contractual.

En 2025 ya había firmado contrato, pero en 2026 se extendió hasta 2029 y aunque no se sabe exactamente el precio en el que lo tienen valuado, no sería extraño que Chivas le blindara como lo ha hecho en años recientes con otros futbolistas. Aunque en algunas páginas se indica que vale 3.5 millones de euros, ese es un precio bajo para las cifras que se manejan cuando los clubes protegen sus intereses ante los clubes que llegan con ofertas.

En ese sentido, el aficionado del equipo puede respirar un poco, pues con 19 años recién cumplidos… Santiago Sandoval ha dicho que su único objetivo es lograr el título con Chivas. Mencionado esto, el muchacho ya acumula 3 goles con todo y que estuvo algunas jornadas fuera por sus actividades con la selección mexicana Sub-20.

¿Santiago Sandoval es el jugador más caro de Chivas?

Dada su temprana edad y recién incorporación a la élite, no hay información de lo que genera en el ámbito monetario. Como se indicó, no se sabe en cuánto tiene valuado Chivas a Santiago Sandoval. Y es que dicha situación es la más importante, pues así como sucedió con la Hormiga González, el equipo exigió lo que ellos querían para soltarlo a otro club. En ese sentido, no se sabe su costo exacto, por lo que así luce el top5 del chiverío.