Santiago Solari descarta renunciar como entrenador del América

El América ha ganado sólo uno de sus últimos 11 juegos y las alarmas siguen encendidas en Coapa; sin embargo, su director técnico, Santiago Solari, se mantiene firme en la intención de comandar el resurgir azulcrema.

En la conferencia de prense posterior al partido entre las Águilas y el Pachuca, el estratega asumió los silbidos que recibió en el Estadio Azteca y descartó renunciar al cargo que ostenta desde el 1 de enero del 2021.

Santiago Solari no piensa renunciar

“Los abucheos son lo mismo, algunas cosas se expresan con frases, otras con abucheos y otras con aplausos. El deporte se trata siempre de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final”, dijo el argentino, luego de caer 1-3 frente a los tuzos.

A lo largo de todo el encuentro, los seguidores azulcrema se manifestaron contra el timonel y éste aceptó que el rechazo no le pasó desapercibido.

“La afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse y lo extraño sería que nos aplaudan. El partido no ha sido bueno. No pudimos abrir el marcador y, después, en una transición, nos anotan. Tuvimos nuestros momentos en el segundo tiempo y, por una transición, se terminó. Tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles”, reflexionó.

Alrededor de Solari, han circulado rumores relacionados con una ‘tendida de cama’. Si bien él no se refirió a dicho escenario, sí aceptó que la actitud de sus dirigidos no ha sido la idónea, sin dejar de tomar su propia responsabilidad.

“No hemos competido como debíamos competir en algunos lapsos importantes del partido, no así los primeros 20 minutos, pero sí después del primer gol. Jugadores y entrenador; no se pueden invertir esos dos elementos, somos nosotros: yo, en todo lo que corresponde a la técnica-táctica y los jugadores, en su función de futbolistas”, finalizó.

El entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, también compartió su análisis del duelo.

“Jugamos muy bien, nos llevamos un triunfo muy merecido. Hicimos un gran encuentro, aunque perdimos la pelota y América tiene muy buenos futbolistas y un gran entrenador. Es una victoria merecida por lo que hicimos durante 90 minutos. Muy satisfecho con la entrega y la disposición de los futbolistas”, concluyó el uruguayo.

