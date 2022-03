En Santos aseguran que Acevedo puede ser titular con la Selección

Ante la segunda convocatoria de Carlos Acevedo a la Selección Azteca , su compañero de equipo, Emilio Orrantia, se mostró orgulloso por el guardameta, quien fue llamado únicamente por la baja de Jonathan Orozco y ahora cumplirá su segunda vez dentro de la lista del conjunto nacional.

“Carlitos ha demostrado su nivel, le falta mucho por lograr, sabemos de su potencial, sabemos que es algo merecido, y tendrá que seguir demostrando allá, toda la suerte para él. En cuanto a la convocatoria, solo el “Tata” Martino tiene la decisión.”, aseguró el jugador santista.

Resumen: Puebla vs Santos | Jornada 11 | Clausura 2022

“Finalmente pienso que Carlitos va a estar ahí y va ser el portero titular, es joven, tiene mucho potencial, mucho camino por recorrer todavía y creo que va por muy buen destino, no se le desea el mal a nadie en estas convocatorias, ahora Jona se lesionó y le toca estar a Carlos, tiene que ir demostrar por qué lo llamaron, afianzarse y ser el número uno allí, no tengo dudas que lo va a lograr”, declaró.

Te puede interesar: El accidente de autobús que evitó que Carlos Acevedo se retirara

En cuanto al momento que vive Santos, tras su empate en la jornada 11 ante Puebla, el Lagunero por fin se metió a puestos de repechaje. Está en el lugar 12 con 12 puntos. Está por encima de Pumas, Querétaro y América (lugares 13, 14 y 15).

Post fecha FIFA, Santos tendrá un calendario pesado

Después de la pausa por la fecha FIFA, Santos enfrentará al líder de la Liga BBVA MX , Pachuca. A pesar de ser un rival sumamente complicado, Santos quiere aprovechar el momento anímico dentro del futbol mexicano donde han ganado 3 de sus últimos seis partidos y que han perdido solo uno.

“Muy intenso, ida y vuelta, Guillermo pasó muchos años acá, sabemos cómo plantea sus partidos, debemos enfocarnos en lo nuestro. Estamos conscientes que es un partido difícil, no queremos dejar escapar puntos y es la parte final del torneo. Tenemos que aprovechar estas semanas largas para trabajar bien el partido”.

“Nos sentimos bien, hemos sacado puntos importantes, pero no estamos conformes en la posición en la tabla. Tenemos esta semana para trabajar fuertemente porque queremos estar arriba y conseguir nuestro objetivo que es liguilla.” señaló Orrantia.

Te puede interesar: Cruz Azul paga el precio de ser un equipo grande en la fecha FIFA

Además este último fin de semana, Emilio Orrantia cumplió 100 juegos disputados defendiendo la camiseta de Santos.

“Muy orgulloso de lograr estos 100 juegos con Santos. Me recibió con los brazos abiertos esta institución, me siento identificado no solo por lo deportivo. No es nada fácil conseguir los 100 partidos, muchos lo logran pero no es nada fácil.”, finalizó Orrantia.