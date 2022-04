Santos derrota a Pachuca y lo aleja del liderato de la competencia

En el duelo correspondiente a la jornada 12, Santos derrotó a Pachuca en casa con un marcador 3-1. Con esto, los visitantes se convirtieron en sublíderes de la tabla general y rompieron su racha de cinco partidos de visitante sin conocer la derrota; mientras que los de la Comarca Lagunera se mantienen en posición de repesca para jugar Liguilla.

Los Guerreros saltaron al campo con ímpetú. Generaron múltiples jugadas de peligro que la defensa Tuza detuvo. Durante la primera mitad, la escuadra visitante no causó nervios en los dirigidos por Eduardo Fentanes, ya que no llegaron al área del conjunto local. Cuando corría el minuto 37, Romario Ibarra intentó un remate desde lejos que pasó cerca del poste. A pocos minutos del término de la primera mitad, Harold Preciado recibió un balón dentro del área chica, pero Gustavo Cabral lo jaló para detenerlo, por lo que el referí marcó la pena máxima. Brian Lozano cobró el tiro desde los once pasos, con lo que abrió el marcador y le dio la ventaja a su equipo.

En el minuto 44, Adonai Escobedo marcó un tiro libre a favor de Pachuca, el tiro penetró el arco guerrero con un autogol de Martínez, pero fue anulado ya que no se había silbado. Los 22 jugadores se fueron al medio tiempo con Santos encima por la mínima ventaja.

Respuesta de Pachuca

En el minuto 45' los dirigidos por Jorge Almada salieron con insistencia renovada. Se mantuvieron encima y controlaron el balón, sin embargo, no concuyeron ninguna jugada. En el minuto 50', la defensa Tuza salió jugando desde el área chica, pero Lozano recuperó el balón desde ahí y dio un centro razo a Harold Preciado que remató solo frente al arco. Este fue el sexto gol del delantero en el Clausura 2022. Tan solo cuatro minutos después, Almada hizo cambios ofensivos para intentar igualar las condiciones.

Eduardo Aguirre abandonó el campo, con lo que le dio lugar a Jordan Carrillo, que tan solo dos minutos después recibiría una tarjeta roja por un pisotón, pero después de revisar la jugada en el VAR, el silbante sacó la amarilla. Ese mismo jugador, tomó todavía más ventaja para los Guerreros; cuando corría el 74' recibió el esférico dentro del área, lo controló, burló a dos defensas y rompió las redes rivales. Con esto el marcador estaba 3-0 a favor de los locales.

Los Tuzos no se dieron por vencidos, y aunque la reacción fue tardía, lograron anotar el tanto de la honra a manos de Nicolás Ibáñez, quien recibió un centro de Jairo Moreno en el minuto 81' y remató con la cabeza; Acevedo no tuvo tiempo de reaccionar y su arco recibió ese único tanto. Durante los minutos finales, el esférico estuvo más peleado. Pachuca tuvo más posesión del balón, pero no concluyeron nada que les diera oportunidad de remontar.

En la siguiente fecha, Santos visitará a Monterrey, quienes se encuentran en la octava posición de la tabla; mientras que Pachuca recibirá a Tijuana en casa.