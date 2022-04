Santos desaprovecha amarrar su clasificación

La clasificación de Santos al repechaje peligra después del empate de 1-1 ante León. Están en el lugar 16 de la tabla de Liga BBVA MX con 17 puntos, dos unidades abajo del puesto 12, que es el que clasifica como último a la reclasificación. Tendrían que ganar en la última jornada ante San Luis y esperar combinación de resultados para esperar el “milagro”.

Cruz Azul atenta contra sí mismo | El Dictado

“Cuando nosotros en fecha 7 tomamos al equipo, el encargo fue muy claro, cambiarle la cara al equipo y cosechar la máxima cantidad de puntos posibles. Me parece que la cara cambió, y se ha cosechado buena cantidad de puntos, quedan tres y tenemos que buscarlos con la misma vehemencia. Si nos metemos al repechaje o no, nos sirven para tabla de porcentual y otros temas también”, señaló Eduardo Fentanes, director técnico de Santos.

Te podría interesar: Aficionados de Cruz Azul pelean con policías al término del partido

En el partido ante los esmeraldas tuvieron que remar contra corriente, ya que iniciaron perdiendo el partido y posteriormente empataron. A pesar de las múltiples jugadas de gol que tuvieron, no pudieron concretar y no pudieron obtener los tres puntos.

“No pudimos hacer más que un gol, me parece que esta parte de empujar, de buscarlo regresó, desgraciadamente no nos alcanzó. Lo del arbitraje se queda en la cancha y cada quién tendrá su perspectiva.” Dijo el entrenador.



Te podría interesar: Así marcha la liguilla y el repechaje del Clausura 2022 al momento

Eduardo Fentanes fue valiente en aceptar el reto de Santos Laguna

Además, Fentanes aceptó que ha sido un torneo muy difícil para su equipo, ya que hasta la jornada seis solamente tenían 2 puntos, hechos con el antiguo entrenador del equipo, Pedro Caixinha. Desde la llegada del nuevo DT, tiene la producción de 12 puntos, buscando clasificar.

“Fuimos valientes en aceptar el reto que no era nada fácil. Lo primero fue muy alto, luego nos atoramos en goles. El partido de Monterrey lleno de circunstancias, contra Mazatlán llegamos pero no concretamos. Nosotros analizamos y buscamos mantener esta parte de identidad, al cierre hemos perdido la cantidad de goles que veníamos anotando.” Finalizó el técnico lagunero.