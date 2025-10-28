¡MUCHO OJO! La IMPORTANTE declaración del entrenador de Santos tras llegar a puestos de Play In

Santos Laguna llega a la recta final del Apertura 2025 con un impulso reciente que lo mantiene vivo en la pelea por un lugar en el Play-In. En las últimas semanas los Guerreros han sumado triunfos importantes, entre ellos la victoria 3-1 sobre Querétaro que les permitieron escalar posiciones y quedar en la pelea directa.

Te puede interesar: Las estadísticas que revelan si Allan Saint-Maximin juega realmente mal en Club América

La mejora en el rendimiento en casa ha sido una de las claves del repunte: el equipo ha mostrado mayor ambición ofensiva y contundencia en el Estadio Corona, rasgos que el técnico Francisco Rodríguez valoró públicamente tras el último triunfo. “Creo que es significativo, cinco victorias de siete en casa, con rivales fuertes, es una victoria que buscábamos, hemos preparado ante un rival que buscaba lo mismo que nosotros y que creo que hemos superado de principio a fin, estoy muy orgulloso de nuestros jugadores”.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Santos, hoy en Play-In

Con ese envión, Santos ocupa un puesto que lo mantiene en la pelea por el Play-In y suma puntos que le permiten soñar con la clasificación a la Fase Final, aunque el margen de error es todavía reducido: cada punto de aquí a la conclusión de la fase regular tendrá peso decisivo. El momento del equipo es positivo, pero debe sostener la regularidad fuera de casa para asegurar su boleto a la siguiente fase del Apertura 2025.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Santos Laguna en el Apertura 2025?

La agenda inmediata define dos compromisos claves para los verdiblancos: el próximo viaje a Aguascalientes para visitar al Necaxa (31 de octubre) y, ya en la última jornada, la recepción de Pachuca en el Estadio Corona (9 de noviembre). Ambos duelos serán determinantes para las aspiraciones de Santos: el primero exigirá ponerse a prueba lejos de su gente; el segundo, cerrar en casa con la posibilidad de sellar la clasificación delante de su afición.

Si Santos mantiene la solidez mostrada en las últimas semanas, en especial la ráfaga de triunfos en el TSM y convierte sus oportunidades en goles, las probabilidades de alcanzar el Play-In seguirán creciendo. Pero la ecuación es simple: concluir con buen rendimiento en contra de Necaxa y aprovechar la última fecha contra Pachuca serán la llave para que el sueño se convierta en realidad.

Te puede interesar: Diego Campillo: qué es una fractura de metatarsiano y cuánto tarda la recuperación