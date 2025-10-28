Las estadísticas que revelan si Allan Saint-Maximin juega realmente mal en Club América

Allan Saint-Maximin ha tenido una baja de juego en los últimos 2 meses, pues en sus primeros partidos como refuerzo bomba de América la reventó al marcar un par de goles, pero su rendimiento ha venido de más a menos, según las estadísticas. El francés no ha levantado y lo único destacable es su titularidad en los memes .

El extremo debutó con el pie derecho en el Apertura 2025, pese a que llegó avanzado el torneo. Marcó sus primeros y únicos 2 goles en sus primeros encuentros contra Atlas y Pachuca, pero ello solo fue un destello, ya que ni siquiera es titular en el América, club que encontró un centro delantero en alguien inesperado .

Club América El francés ha tenido una baja considerable en los últimos meses, luego de romperla en sus primeros 2 encuentros

Saint-Maximin suma 2 anotaciones y el mismo número de asistencias ante Pumas y Puebla en 10 partidos disputados, aunque solo en 5 fue titular, estadísticas que confirman que André Jardine confía más en otros jugadores que en él, pese a que el club azulcrema pagó 12 millones de dólares (más de 221 millones de pesos).

De más a menos, el rendimiento de Allan Saint-Maximin en el América

Allan Saint-Maximin debutó con el América en agosto, su mejor mes, ya que obtuvo calificación de 8.1, de acuerdo con la plataforma Sofascore. Sin embargo, su rendimiento bajó en las siguientes semanas, por lo que en septiembre y octubre su puntuación fue de 6.8 y 6.9, respectivamente.

El francés suma 8 encuentros sin anotar, aunque ello no es lo preocupante, sino su rendimiento en el terreno de juego, pues pese a que es un jugador explosivo y regateador, la mayoría de las jugadas solo se quedan en oportunidades. Además, viene saliendo de una lesión que le costó perderse el Clásico Nacional ante Chivas.

EL PASTO AYUDÓ AL GOL DE MAXIMIN 🦅pic.twitter.com/CQJ4jQ12OU — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 1, 2025

Allan Saint-Maximin y su futuro próximo con el América

El extremo debe ponerse a punto, pues está próximo a entrar la parte más importante del torneo que es la Liguilla, donde América buscará sacarse la espinita y volver a salir campeón tras perder varios títulos durante este 2025. Por lo anterior, el club necesitará que Allan se encuentre en óptimas condiciones y vuelva a demostrar sus grandes cualidades como lo hizo en sus primeros 2 encuentros.