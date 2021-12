Santos Laguna se proclama Campeón en la Sub-20 de la Liga BBVA MX

Los jóvenes laguneros consiguieron su quinto título de la categoría después de derrotar a Cruz Azul este fin de semana. La Liga BBVA MX Sub-20 volvió a quedarse en manos del Santos Laguna.

Santos Laguna se coronó campeón del futbol mexicano en la categoría Sub-20. El conjunto lagunero le dio la vuelta al marcador de ida frente a Cruz Azul y consiguió su quinto título de la categoría.

Los Guerreros cayeron en la final de ida 2-1 ante la Máquina y vinieron de atrás para darle la vuelta al marcador en casa y con un triunfo de 3-0, Santos se proclamó como campeón con un global de 4-2.

Los goles en la final de ida fueron de Edgar Gutiérrez y Miguel Ángel Seseña por parte del conjunto celeste, mientras que el descuento de Santos llegó por obra de David Molina. En el juego de vuelta fueron por parte de: Salvador Mariscal, Joshua Dalai y Jesús Ramírez.

Santos y un premio a la labor de años

Este título refuerza el trabajo que ha realizado el conjunto de Santos Laguna y Orlegi Sports en las fuerzas básicas, donde los Guerreros Sub 20 disputaron su 6ª final, lograron su 5ª corona en 10 años, y sumaron su 9º título de Fuerzas Básicas.

Aquí hacemos un recuento de los títulos que ha conseguido Santos Laguna en Fuerzas Básicas en la última década:

► Apertura 2011 – Subcampeón

► Apertura 2013 – Campeón

► Apertura 2015 – Campeón

► Apertura 2017 – Campeón

► Apertura 2019 – Campeón

► Apertura 2021 – Campeón



► Sub 20 (5), Sub 17 (3), Sub 13 (1)

Durante el presente torneo el cuadro santista fue el 1er lugar de la competencia, máxima ofensiva y equipo más ganador, además de contar con el campeón goleador (Joshua Mancha).