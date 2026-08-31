Santos Laguna vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión, HOY lunes 31 de agosto, partido de la jornada 5 de la Liga BBVA MX, marcador online

Se abren las puertas de la Comarca Lagunera para concluir la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Santos Laguna recibe al Atlante en un duelo de poder a poder entre dos clubes que buscan saltar posiciones en el Grupo 1 del circuito. De momento, las azulgranas están en la séptima posición con tres unidades, mientras que, el club de Torreón se ubica en la última posición con la misma cantidad de puntos, pero, con peor diferencia de goles.

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