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Santos Laguna vs Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre, partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Santos Laguna y Bravos protagonizan un partido en el fondo de la tabla general del Apertura 2026

Santos Laguna vs Bravos de Juárez
Santos Laguna vs Bravos de Juárez

Escrito por: Francisco Fernández

Duelo en la parte baja de la tabla el que enfrentarán este domingo 13 de septiembre el Santos Laguna en contra de los Bravos de Juárez en duelo de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio TSM de Torreón.

Un partido que podría encaminar los destinos de ambos equipos para lo que resta del campeonato y es que mientras los Guerreros apenas suman un punto de 21 posibles, los Fronterizos no han sumado ni una sola unidad, por lo que marchan en el fondo de la tabla.

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