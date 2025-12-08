Neymar Jr. salvó a Santos de una tragedia futbolística
Tras la última jornada del Brasileirao, Santos y Neymar Jr lograron consumar su salvación y de esa manera mantener al Peixe en la división de oro de Brasil
Neymar Jr. emergió como la figura determinante en la dramática recta final del Campeonato Brasileño 2025 y, con actuaciones decisivas pese a problemas físicos, fue el principal artífice de la salvación de Santos.
El delantero, que regresó al club en enero de 2025 después de una etapa en el extranjero, asumió la responsabilidad deportiva en el momento más crítico: marcó goles clave en las últimas jornadas y elevó el rendimiento colectivo en un equipo que llegó a vivir al borde de la zona de descenso.
¿Cuál fue el momento clave para la salvación de Santos?
El episodio que cambió la tendencia ocurrió en la antepenúltima fecha, cuando Neymar firmó un hat-trick que catapultó a Santos fuera de la zona roja y devolvió la tranquilidad al plantel.
Esos tres goles, anotados en un lapso breve del encuentro, fueron parte de una racha en la que el atacante sumó cinco tantos y una asistencia en cuatro partidos, una producción ofensiva que materializó puntos vitales en la tabla. Además del aporte estadístico, su presencia en el campo tuvo efecto anímico y táctico sobre sus compañeros.
¿Neymar salvó a Santos lesionado de la rodilla?
Neymar alcanzó ese rendimiento estando lastrado por una lesión en la rodilla: según los partes médicos y reportes periodísticos, venía arrastrando una lesión de menisco y tomó la decisión de posponer una intervención quirúrgica para ayudar al club en la recta final. Ese gesto, que implicó jugar bajo dolor y riesgo médico, fue confirmado por fuentes que reportan la inminencia de una artroscopia tras concluir la temporada. La decisión generó debate entre médicos, cuerpo técnico y afición sobre el equilibrio entre compromiso deportivo y salud personal.
La victoria definitiva del tramo final, con un triunfo por 3-0 sobre Cruzeiro en la última jornada, confirmó la permanencia de Santos en la Serie A y selló además la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, escenario que amortigua parcialmente el impacto deportivo y financiero del periodo convulsivo.
La salvación de Santos obedece a una conjunción de factores, tanto tácticos, colectivos y de liderazgo individual, en los cuales Neymar jugó un papel central: su capacidad goleadora en el momento decisivo, su disposición a competir pese a la lesión y su influencia sobre el vestuario fueron elementos que inclinaron la balanza a favor del Peixe.
