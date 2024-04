TV Azteca transmitirá el partido de Santos vs América EN VIVO y GRATIS | Jornada 14

Se disputó la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y la tabla de posiciones empieza a apretarse por los resultados. Los equipos siguen demostrando su calidad y peleando por clasificar directo a la Liguilla.

Aunque, tras la jornada 13, dejó al primer equipo sin posibilidades de clasificarse al Play In. Se trata del conjunto de Puebla que se encuentra en el último lugar de la tabla con cinco puntos conseguidos tras ganar ante Santos en la jornada cinco y empatar con Toluca y Atlas.

¿Atlético San Luis es el terror del América? | Los Protagonistas

Te puede interesar: Los partidos de la jornada 14 que transmitirá TV Azteca EN VIVO y Gratis



La jornada 14 puede ser clave para varios equipos pues podrían asegurar su boleto en el Play In y hay otros equipos que en caso de perder podrían quedarse sin posibilidades de pelear por un boleto a la siguiente fase.

En la fecha 14, los partidos que se disputarán son: Mazatlán vs Pumas, Tijuana vs Necaxa, León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla, Cruz Azul vs Monterrey, Santos vs América, Toluca vs Atlas y Atlético de San Luis vs Juárez.

Así podrás ver el Santos vs América

El encuentro de Santos vs América se disputará en el Estadio Corona el sábado seis de abril del 2024. El juego será el último del día y se jugará en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Faltando cuatro jornadas por disputarse, el equipo de Santos necesita obtener los tres puntos para seguir en la lucha por un lugar en Play In. Mientras que el equipo de Coapa necesita ganar para seguir peleando por el primer lugar de la tabla.

El partido de Santos vs América lo podrás ver EN VIVO y Gratis por Azteca Siete y por la app y sitio web de Azteca Deportes.

Resumen: Mazatlán 2-0 Xolos | Jornada 13, Clausura 2024

Te puede interesar: ¡Escándalo! Números de la selección alemana relacionados a los nazis