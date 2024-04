Los partidos de la jornada 14 que transmitirá TV Azteca EN VIVO y Gratis

Regresó la actividad del futbol mexicano luego del parón por la fecha FIFA y se disputó la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La fecha nos regaló un total de ocho victorias, un empate a cero y 28 goles anotados.

Además, dejó al primer equipo sin posibilidades de clasificarse al Play In y a la Liguilla. El cual es el conjunto de Puebla que se ubica en el último lugar de la tabla con cinco puntos conseguidos tras ganar ante Santos en la jornada cinco y empatar con Toluca y Atlas. Con los cuatro partidos que quedan por disputarse, en caso de que lograra llevarse la victoria en los cuatro juegos, conseguiría llegar a 17 puntos. Lo cual no sería suficiente pues actualmente el equipo que está en décimo lugar tiene 19 puntos.

Para la jornada 14, se podría tener otros equipos sin posibilidades de clasificar y a los primeros equipos con su boleto asegurado a la siguiente fase. Los partidos que se disputarán son: Mazatlán vs Pumas, Tijuana vs Necaxa, León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla, Cruz Azul vs Monterrey, Santos vs América, Toluca vs Atlas y Atlético de San Luis vs Juárez.

Los partidos que transmitirá TV Azteca de la jornada 14

Para la jornada 14, podrás disfrutar de dos partidos bastante llamativos por TV Azteca. El primero que podrás ver es en el clásico viernes botanero pues se enfrenta Mazatlán vs Pumas. El encuentro lo podrás ver por las pantallas de Azteca Siete y en la app y sitio web de azteca Deportes.

Además, el sábado seis de abril del 2024, podrás disfrutar del partido de Santos vs América por las pantallas de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

