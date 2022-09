La sarcástica declaración de GGG hacia Canelo ¡Enciende la rivalidad!

El peleador kazajo Gennady Golovkin ha comenzado a hacer su pelea fuera del ring, rumbo a la contienda del 17 de septiembre en la que se medirá ante Canelo Álvarez, ahora con una declaración tildada de sarcástica.

AQUÍ PODRÁS VER LA PELEA DE CANELO VS GGG EN VIVO ESTE SÁBADO

Gennady Golovkin arriba a este enfrentamiento con 40 años de edad y listo para dar la campanada en la tercera pelea ante el tapatío, quien se ocupó en muchos rivales antes de volverse a topar ante GGG, su gran contrincante.

GGG, aliviado de que Canelo aceptó la pelea ahora y no hasta los 50 años

Gennady Golovkin explicó en el marco de esta reyerta , que tuvo que ceder en diferentes aspectos para la pelea ante Canelo Álvarez, pero que su principal alivio es que ocurra ahora y no cuando tuviera 50 años.

“Hice muchas concesiones hacia Canelo para tener esta pelea intacta debido a que siempre quise esta tercera pelea. Jamás renunciaría a un cinturón de campeón, ni me movería a un peso diferente para evitar a un rival. Y pese a que cuatro años es demasiado tiempo entre la última pelea y esta, me alivia que Canelo no se esperó hasta que yo tuviera 50 años para aceptar una tercera pelea. Por un tiempo parecía que era una gran posibilidad”, comentó Golovkin.

Pese a este factor, GGG nunca se ha mostrado pesimista por esta situación y ha advertido que será peligroso con sus 40 años al medirse ante Canelo Álvarez.

“Te voy a retirar": La amenaza de Canelo Álvarez para Gennady Golovkin

¿En qué división y qué títulos están en juego en la pelea Canelo vs GGG?

En la reyerta de este sábado 17 de septiembre, Canelo Álvarez expondrá sus campeonatos de peso supermediano del CMB, OMB, AMB y FIB.

Gennady Golovkin estará subiendo de peso, de las 160 libras a las 168 libras por primera vez en su carrera y no tiene decidido si seguirá en supermediano o bajará a los medianos en donde es campeón.

Box Azteca transmitirá EN VIVO Canelo Álvarez vs GGG

Este sábado 17 de septiembre, desde la Arena T-Mobile, Canelo Álvarez estará enfrentando a Gennady Golovkin y podrás ver la pelea EN VIVO por aztecadeportes.com y nuestra aplicación al terminar Mi Villano Favorito 3.