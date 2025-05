Se va a comer mis puños: Saúl Canelo Álvarez responde a William Scull

Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull se verán las caras este sábado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, en una pelea que advierte ser una de las mejores del año, además, será una verdadera fiesta mexicana, pues además del nacido en Guadalajara, dentro de la misma cartelera están presentes Jaime Munguía ahora parte de “Canelo Team” y Marco Verde, medallista olímpico en París 2025 y quien ahora tiene como mánager a Eddy Reynoso.

En conferencia de prensa, dos días previo al combate, Saúl “Canelo” Álvarez y William Scull hablaron de manera respetuoso, sin embargo, hacia el final de la misma, el tapatío le lanzó una sutil advertencia al cubano.

Canelo Álvarez asegura que William Scull se comerá sus puños durante la pelea

A sus 34 años de edad, Saúl “Canelo” Álvarez es un peleador que siempre evita entrar en polémicas, sin embargo, sí responde cuando alguno de sus rivales llega a retarlo y aunque William Scull se ha mostado respetuoso, en algunas declaraciones aseguró que “se comería” al mexicano dentro del ring, ante lo cual el nacido en Guadalajara, Jalisco, no dudó en responder.

“Es una gran historia para mi carrera, este reto me motiva mucho, Scull tendrá sus dificultades pero él va a sentir el golpe del “Canelo” el sábado, creánme. Él dijo que me iba a comer pero yo no creo, quería comerse al “Canelo” pero él se va a comer mis puños, todos hablan basura, pero ahora será diferente para él, sentirá algo diferente, esto es nuevo para él pero no para mí, el sábado lo va a sentir”, aseguró “Canelo” Álvarez previo al careo que tuvo frente a William Scull a un día del pesaje oficial.

La pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs William Scull en donde estarán en disputa los cinturones de los supermedianos, podrás disfrutarla este sábado 3 de mayo en punto de las 10:00 pm tiempo del centro de México a través de todos los canales de TV Azteca, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

