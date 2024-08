‘Canelo’ Álvarez vs Edgar Berlanga | A un mes de la pelea en Las Vegas

Las miradas apuntarán dentro de un mes, a la esperada pelea de ‘Canelo’ Álvarez en contra de Edgar Berlanga, enfrentamiento que podrás ver EN VIVO el 14 de septiembre, desde Las Vegas.

El combate de pesos supermedianos, fue anunciado hace unas semanas y en recientes días, se celebraron un par de conferencias de prensa, que dejaron todo hirviendo para el enfrentamiento.

Te podría interesar: Canelo Álvarez, el idolo del mexicano Marco Verde

ENTREVISTA con Canelo Álvarez luego de la intensa conferencia ante Edgar Berlanga | Box Azteca

¿Qué títulos expone Canelo Álvarez ante Edgar Berlanga?

El boxeador Canelo Álvarez, expone ante Edgar Berlanga, tres títulos, todos de los pesos supermedianos: el de la Organización Mundial de Boxeo, el de la Federación Internacional de Boxeo y el de la Asociación Mundial de Boxeo.

ENTREVISTA con Edgar Berlanga tras la tensa conferencia de prensa con Saúl ‘Canelo’ Álvarez | Box Azteca

Edgar Berlanga no tiene títulos que exponer en el ring, pero pone en juego su importante trayectoria en la que presume de un invicto a sus 27 años, en 22 peleas con 17 nocauts.

Destaca que Berlanga, logró 16 nocauts en sus 16 primeras peleas y todos en el primer episodio, una marca que llama la atención.

Las declaraciones más importantes de Canelo vs Berlanga

CANELO ÁLVAREZ

“Yo respeto a mis oponentes, pero me gusta responderles cuando hablan. Estaré a mi mejor nivel el 14 de septiembre, y no le tendré compasión. Seré distinto, y Berlanga en realidad necesita 20 versiones de él para darme siquiera un poquito de problemas.

“Me motivo a mí mismo porque amo lo que hago. Sin embargo, este tipo de pelea y este tipo de rivales que me hablan de esta manera me motivan todavía más. Me entusiasman, y entrenaré como nunca para ganarlo todo este 14 de septiembre.

Te podría interesar: ‘Venado’ López fue noqueado de forma espectacular

“Estoy orgulloso de representar a mi país, especialmente en días como el Día de la Independencia de México y en un duelo de México vs. Puerto Rico. Representaré a mi país con estilo el 14 de septiembre.

“Cálmate, hombre, que tu turno ya vendrá. Te piensas que eres más inteligente que yo y que todos mis rivales anteriores. Vamos, hermano, no me vas a poder tocas. Me gustaría verte intentarlo”.

EDGAR BERLANGA

“Me siento bendecido por poder contar con esta oportunidad de compartir el ring con una leyenda. Será una noche para los libros de historia. Las peleas de esta magnitud entre México vs. Puerto Rico quedan inmortalizadas.

“Yo soy el tipo de boxeador que viene a pelear, y no correré. Canelo alguna vez estuvo en mi lugar, y ahora es mi turno para que mi nombre brille y convertirme en leyenda del boxeo

“Verán una pelea candente, distinta. Al final de todo, este es un deporte de gladiadores y los dos buscaremos acabar con el otro. Será algo de un nivel superior.

“(Canelo) se ha enfrentado a todos, y lo ha visto todo. La diferencia en esta pelea no es física, es de coeficiente intelectual e inteligencia dentro del cuadrilátero. Eso será lo que marque la diferencia. Puedes tener toda la potencia del mundo, pero a este nivel se trata sobre la inteligencia.

“Habrá fuegos artificiales este 14 de septiembre. Canelo lo puede ver en mi mirada, nunca tengo miedo. Vine a arrebatarle su lugar en este deporte”.