Canelo Álvarez se pronuncia sobre una eventual pelea en Arabia

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien ya tiene una pelea oficial ante Jaime Munguía el 4 de mayo en Las Vegas, sigue siendo tema de conversación en otras especulaciones como un combate en Arabia Saudita.

Canelo a lo largo de su carrera, solo ha pisado dos países: México y Estados Unidos, peleando en las principales ciudades y los más destacados escenarios.

Desde hace algunos años, se ha reportado que pelear en Inglaterra, o ir a países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes no están descartados. Pero ahora ante una serie de especulaciones al respecto, es oportuno recordar las declaraciones de Canelo, sobre peleas en otros países y lo que él pide para hacer esto posible.

Canelo Álvarez tiene solo una petición para pelear en otras latitudes, como Arabia Saudita

Canelo Álvarez, habla de los países a los cuales le gustaría ir a pelear

Fue en el programa de EN CALIENTE, donde Canelo habló de sedes que le atraen para hacer un pleito posible.

“Me encantaría ir a pelear a Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita. Me encantaría el Madison de nuevo, la Esfera de Las Vegas, claro que el Estadio de los Cowboys me encantaría volver, fue una experiencia muy bonita. Pelear en el Azteca, pues por qué no, pero es muy complicado hacer una pelea de esa magnitud, pero siempre existe la posibilidad”.

Canelo Munguia Press Conference

Canelo y su petición para hacer una pelea así, realidad

“Sobre pelar en Asia, Europa Medio Oriente… Solo si me pagan el doble de lo que me pagan ahorita, sí lo haría ir a pelear en esos lados. Reitero, no es que ande necesitado, pero si iré a pelear a otro lugar, que me paguen el doble y yo tengo que ver por mi patrimonio.

“La única razón que me movería y les quitaría la posibilidad de que me vean en Las Vegas, sería eso (ganar el doble)”.

Así, si Saúl Canelo Álvarez es invitado por alguna de estas naciones a pelear, deberá considerar solo la gran cantidad que buscará obtener.

Canelo vs Munguía

Lo que sí es una realidad, es que Canelo Álvarez enfrentará el 4 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas a Jaime Munguía, pleito en el que expondrá su corona indiscutida de pesos supermedianos ante un tijuanense que presenta un récord invicto de 43 peleas ganadas y 34 por la vía del nocaut.