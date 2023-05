Canelo Álvarez y John Ryder prometen la victoria el próximo 6 de mayo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder se verán las caras el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Akron en una pelea que tendrá los títulos de peso supermediano de las 168 libras en disputa. Previo a su combate, ambos pugilistas ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación en la conferencia de prensa final previo al esperado combate en tierras jaliscienses.

En sus declaraciones, ambos prometieron la victoria: Saúl Álvarez comentó que siempre se prepara para el nocaut dentro del cuadrilátero; por su parte, John Ryder, declaró que es consciente del reto que significa el pugilista mexicano; sin embargo, aseguró confesó que está tranquilo, ya que considera que se ha preparado lo suficiente para el combate del próximo sábado 6 de mayo.

Adiel Álvarez, hijo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere seguir los pasos de su padre en el boxeo

Las palabras de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la conferencia de prensa

“Estoy muy agradecido de volver (a Guadalajara) como el mejor del mundo, me siento muy contento. [...] Arriba del ring me preparo siempre para noquear y es lo que voy a buscar el sábado, no tengan duda”, fue algo de lo que comentó el pugilista mexicano de 32 años de edad en la conferencia de prensa de este miércoles 3 de mayo en Guadalajara, la sede de la pelea.

Las palabras de John Ryder en la conferencia de prensa



“Sé muy bien y aprecio al gran reto que tengo delante pero hemos hecho lo mejor en el campamento y sé que saldré victorioso este sábado”, fueron las palabras de John Ryder, quien tendrá la oportunidad de ganar su primer título del mundo ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en próximo 6 de mayo.

¡Tensión al máximo!



Así fue el frente a frente de Saúl 'Canelo' Álvarez y John Ryder previo a la pelea del próximo sábado 6 de mayo.#BoxAzteca #EnMiCasa 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/P7wtM4RREc pic.twitter.com/86xGBN8K6H — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2023

¿Cómo, cuándo y dónde ver la pelea Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder?

La pelea del Canelo en vivo será el próximo sábado 6 de mayo, en punto de las 21:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, Saúl ‘Canelo’ Álvarez saltará al cuadrilátero de una nueva defensa de sus títulos indiscutidos de las 168 libras ante John Ryder. La pelea podrás seguirla a través de Azteca 7, La Casa del Boxeo, con las narraciones inigualables del Box Azteca Team, conformado por Rodolfo Vargas, Rafa Ayala, Don Eduardo Lamazón, César Castro y el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez.